春節走春怕塞車 台中警方提醒避開這些地雷路段

台中易壅塞路段包括國道匝道台74線中彰快速道路、台61線及中投公路聯外道路。（翻攝自交通局即時路況官網）

農曆春節交通流量大，台中市警察局分析歷年易壅塞時段、路段．國道匝道台74線中彰快速道路、台61線及中投公路等重要聯外道路，以及重要交通場站，包括台中國際機場、高鐵臺中站、鐵（公）路車站）及高速公路上下本市匝道、省道等主要疏運路線，還有百貨公司、熱門觀光景點、風景遊憩區、廟宇、年貨大街等周邊道路，為車流易壅塞區域。

台中市交通警察大隊指出，針對壅塞時段、路段，將強化疏導交通，已擬妥交通疏導措施，除彈性調整路口號誌秒數，強化現場指揮疏導，運用義交組成機動隊，隨時到場支援交通疏導。

請繼續往下閱讀...

中市國道1號、3號高速公路將於2月19日（初三）及2月20日（初四）13時至18時實施北向高乘載管制；王田匝道於2月19日（初三）至2月21日（初五）每日10時至18時實施雙向封閉；交通警察大隊表示，如遇國道匝道回堵情況嚴重，將協請高公局中區養護工程分局交控中心，彈性放寬匝道儀控、延長綠燈秒數；若接獲臨時性道路壅塞通報，將立即派員疏導。

春節期間，台灣大道、文心路、中清路、環中路等主要幹道及國道匝道周邊重點區域，可能湧入大量車潮，中市警已強化指揮調度功能，機動派遣交通警力，執行交通疏導、分流等應變措施，如民眾發現交通壅塞狀況或有發生交通事故時，可立即撥打110，將迅速派遣就近警力前往處理。

交通警察大隊呼籲，請民眾多利用大眾運輸工具，以減少道路車流負荷、提升道路通行效率，春節出門旅遊前，建議先行查詢高速公路即時路況資訊，多加利用交通局APP掌握道路壅塞情形與替代路線，行車應遵守交通安全規則，酒後不開車、酒後找代駕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法