    祈福新玩法！西螺福興宮文創IP「太平有象」登場 三色寶寶象夾起來

    2026/02/16 11:54 記者李文德／雲林報導
    搶攻春節走春人潮，各地紛紛祭出奇招吸引遊客，雲林縣西螺福興宮因應新春，推出全新文創IP「太平有象」，主角以可愛吉象作為設計形象，結合信仰寓意與趣味互動，更是在廟中引進夾娃娃機，讓民眾可以走春期間試試手氣，為傳統祈福增添年節新玩法，吸引不少民眾駐足試手氣。

    福興宮董事長楊文鐘表示，「太平有象」蘊含天下太平、五穀豐登之吉祥寓意，以「吉象」表祥瑞、穩定與承載，寓意平安可見、福氣有形，同時取「瓶」通「平」，喻指「太平」，結合太平媽祖的守護信仰，將抽象庇佑轉化為圓潤親切的可愛形象，讓祝福不只存在於信仰中，而是能被看見、陪伴在生活裡。

    福興宮表示，今年將全新形象，推出3項文創商品，「太平有象鈴鐺吊飾」凡奉點觀音佛祖燈或樂捐150元即可獲得；「太平有象抱枕毯」，含有抱枕內含毛毯，可至太平媽文創品區結緣，預計除夕至大年初五，凡捐獻修護基金5000以上者亦可獲得；「三色寶寶象吊飾」，金、銀、紫三色寶寶象齊聚各種祝福，即日起於福興宮廟內的太平有象娃娃機讓民眾可以試試手氣。

    楊文鐘表示，歡迎大家來西螺走春，將最可愛的太平有象帶回家，今晚也將發送9999個1元美金紅包，大年初一至初四將發送與台灣吧聯名設計的「馬熊舞桔」紅包，邀請大家與太平媽守歲迎新春。

