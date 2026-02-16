走春好去處！坪林茶博館初二開館奉茶、玩賓果 還能抽福袋拿好禮

茶與王特展帶領觀眾一窺驢打滾、八珍糕等宮廷茶點的製作祕辛。（文化局提供）

迎接金馬年，新北市坪林茶業博物館自大年初二開館，推出「茶山好馬吉 Horse攏總來！」系列活動，除可欣賞園區茶花盛開景致，也規劃「馬將 Bingo」賓果遊戲及「茶馬古道」賽馬活動，並完成指定任務，即可現場兌換馬年貼紙1份，並獲得抽「福袋大禮包」機會。

坪林茶業博物館長賴維鈞指出，春節期間博物館除夕及初一休館，初二（2月18日）開館並安排奉茶迎賓，以溫暖茶香迎接返鄉及旅遊民眾；初三、初四（2月19日至20日）推出「馬將 Bingo！」賓果遊戲，讓民眾試手氣、迎好運；初五（2月21日）則舉辦適合各年齡層參與的「茶馬古道」賽馬活動，讓大小朋友在歡笑中活動筋骨，迎接金馬年到來。

請繼續往下閱讀...

館方也結合文化局「馬力全開」走春活動，初二至初六（2月18日至22日）活動期間，民眾只要與館內「馬力全開禮物盒」合照，並至新北市文化局粉絲專頁指定貼文留言，即可現場兌換馬年貼紙1份，並獲得抽「福袋大禮包」機會。此外，於館內「草木間」文化商店單筆消費滿500元，憑收據還可加碼參加限量扭蛋機活動，增添年節趣味。

館內同步展出兩檔特展。「茶與王」特展透過宮廷場景打造沉浸式觀展體驗，帶領民眾走進御膳房，一窺「驢打滾」、「八珍糕」等宮廷茶點製作文化；「烹茶煨鴨腳」特展則聚焦茶食文化發展脈絡，探討茶食在健康、風俗、禮儀與信仰等生活面向的重要性，並介紹中國、台灣、日本、韓國等東亞地區茶食文化特色。

文化局表示，春節假期適合安排坪林文化走春行程，在山林景觀與茶香氛圍中感受年節氣息。更多活動資訊可至坪林茶業博物館臉書粉絲專頁查詢。

「烹茶煨鴨腳」茶食文化特展深入介紹臺灣等東亞地區的特色茶食。（文化局提供）

茶博館新春期間推出老少咸宜的「茶馬古道」賽馬活動，邀請大家一同喜迎金馬年。（文化局提供）

茶博館大年初二開館，推出「茶山好馬吉 Horse攏總來！」系列活動，歡迎民眾闔家來走春。（文化局提供）

茶博館新春期間推出馬年競賽活動，邀請大家一同來試手氣、贏好運。（文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法