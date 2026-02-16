竹縣櫻花季即將登場 「夢幻賞櫻地圖」大公開

2026竹縣櫻花季即將登場，縣府公開「夢幻賞櫻地圖」。（縣府提供）

春意漸濃，2026年新竹縣櫻花季即將拉開序幕！隨著位於關西鎮坪林國小旁的湖畔賞櫻秘境櫻花悄悄綻放，全縣的粉色花海將席捲各大社群媒體。新竹縣吉祥物「皮皮獅」已經等不及搶先秀出夢幻賞櫻景點清單，從平地賞櫻秘境到「上帝的部落」司馬庫斯，歡迎全國民眾來竹縣走春，感受春天限定的粉色浪漫。

新竹縣政府傳播行銷處表示，尖石鄉是新竹縣最具代表性的賞櫻熱點，但不想舟車勞頓的民眾，新竹縣平地也同樣有豐富的賞櫻選擇。位在坪林國小對面的關西鎮賞櫻秘境，花況已將近8成，以親民的花樹高度著稱，近距離欣賞花姿，淡淡花香圍繞，視覺與嗅覺雙重享受，已經吸引相當多遊客前去朝聖，還有新埔鎮日本公園，擁有日式景致，賞花後還能順遊老街，品嚐最具代表性的客家粄條。

橫山車站的復古鐵道沿著內灣支線搭配粉嫩櫻花，營造出濃郁的懷舊氛圍；竹東河濱公園則擁有超過兩千株櫻花，是家庭野餐的最佳場域，還能順遊蕭如松藝術園區、竹東夜市及竹東中央市場。此外，大崎棟步道也是強健體魄兼賞花的絕佳地點，是大小朋友一起放慢腳步、享受春天的好地方。

此外，財伯觀光果園、霞喀羅櫻花谷與萬里山園也是攝影愛好者的私房景點，漫步其中彷彿置身在櫻花擁抱的山谷。若想一邊賞花一邊享受美食，數碼天空的玻璃屋景觀餐廳則是不二之選。

位於五峰鄉的高海拔地區，山上人家森林農場與雪霸休閒農場展現截然不同的壯闊美景。這裡不僅能觀賞接力盛開的櫻花，更有機會在清晨看日出、午後追雲海，是想要放慢腳步、在山林留宿一晚的深度旅人首選。

尖石鄉司馬庫斯則是被譽為「上帝的部落」，是民眾一生必訪的聖地，櫻花綻放時整片山林化身粉紅仙境。目前櫻花季通行證開放申請至3月15日，只剩機車名額，請民眾提前申請。

傳播行銷處提醒民眾，櫻花花期以2月至3月為主流，出發前請確認現場花況即時資訊，也要注意賞花時請垃圾不落地，共同維護自然美景。

