蘇花路廊除夕上午行車順暢

蘇花路廊今天南下車流尚稱順暢。（新城警分局提供）

公路局東區養護工程分局今天指出，昨（15）日為春節連續假期第2天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下承接了13216輛運量，花蓮往宜蘭北上則有5401輛，尖峰時段交通量約在800至900輛左右，蘇花路廊整體行車順暢；今天截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮方向為4147輛，北上花蓮往宜蘭方向為570輛，行車尚稱順暢。

東工分局指出，今天為春節連續假期第3天，宜花地區晴時多雲，截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮方向為4147輛，北上花蓮往宜蘭方向為570輛；另在旅行時間方面，上午10時經台9線蘇花改南下蘇澳至崇德旅行時間約76分，北上崇德至蘇澳旅行時間約73分，蘇花路廊行車順暢；預估今日蘇花路廊南下方向車流量尚有約7000輛。

請繼續往下閱讀...

東工分局提供壅塞時段預測及行車攻略，並開啟「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，可查詢即時路況、停車場、廁所或加油站，另為鼓勵用路人離峰時段行駛蘇花改，本次春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動（問卷連結- https://ntcc.lineapif.tw/st/mNsPid），民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎，歡迎踴躍參加。

東工分局提醒用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或搭乘大眾運輸，公路局東區養護工程分局交控中心將依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌，並協同現場警力指揮疏導以維護交通順暢，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊，公路局東區養護工程分局謹祝行車平安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法