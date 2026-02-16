除夕台南車流大致順暢 明初一走春估湧人潮車潮

台南市火車站前交通平順。（台南市交通局提供）

今天（16日）除夕，台南地區雖然車多，但整體交通尚稱順暢。民眾返鄉團圓、走春出遊前，均可透過「台南行春」、台南市交通局官網查詢即時交通現況，並做好行程規劃；交通局將持續監控易壅塞路段，即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌，降低壅塞。

南市交通局表示，返鄉車潮在14日陸續出現，昨天（15日）達到尖峰，以仁德、大灣、永康交流道周邊及市區聯外道路，如中華環線、東門路、小東路與永康中正南、北路等路段車流較多，今天除夕為年假第3天，車流已趨向穩定，預期明天（17日、年初一）出現出遊人潮與車潮，提醒用路人多利用國3、台61、北外環等快速道路，避開市區車多路段。

交通局說，返鄉團聚後就是民眾出遊走春，預期台南各大景點將湧入大量車潮，建議民眾多利用公共運輸，春節連假期間大台南公車含小黃公車均依假日及春節班表行駛；今晚除夕晚上7點之後班次停駛，但服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1及 「台灣好行」98府城台江線、梅嶺線、111台南小港機場巴士則當日依假日班表營運至末班。

交通局局長王銘德提醒，因應明天台南各景點人車增加，交通局針對主要景點已整理交通疏導資訊，並公布於「台南行春」及交通局網站，歡迎民眾出遊前提前查詢。

台南車流易堵塞的永康中正北路，今天除夕，交通局持續監控車流。（交通局提供）

永康區大灣交流道南下匝道出口今天車流順暢。（台南市交通局提供）

