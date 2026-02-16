4年前震毀！花蓮玉里高寮大橋除夕通車 紓解車潮

花蓮縣玉里鎮高寮大橋全力趕工後，提前在春節前通車。（記者游太郎攝）

2022年9月18日池上地震造成花蓮縣玉里鎮高寮大橋受損嚴重，經3年多來重建後，因應春節連續假期車流疏運需求，高寮大橋於今日上午8時起開放通行，提供返鄉及旅遊車潮使用，藉此提升花蓮南區的交通順暢度，同時封閉大橋下便道，請用路人注意。

池上地震造成花蓮縣玉里鎮高寮、崙天及玉長3座大橋被震，原橋兩端居民只能靠臨時鋼便橋通行，其中高寮大橋重建進度最快，經花蓮縣政府協調承包商全力趕工，終於在春節前通車，至於崙天、玉長大橋也在趕工中，可望在今年7、8月通車。

請繼續往下閱讀...

縣府建設處指出，春節前許多花蓮南區鄉親關心高寮大橋通車時間，縣長徐榛蔚日前巡視後，指示施工單位務須於年前通車，經玉里鎮公所向縣府建設課查詢，縣府於14日下午派員現地勘查工程及安全維護設施後，確認於今日上午8時開放通行。

玉里鎮長龔文俊表示，目前高寮大橋部分後續工事仍將於年後持續施作，考量春節期間民眾往來頻繁，鎮公所協調相關單位採取「階段性開放」措施，以兼顧工程進度與交通需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法