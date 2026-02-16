為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中春節計程車加收50元上路 違規最高罰9萬元

    2026/02/16 11:27 記者蔡淑媛／台中報導
    春節搭計程車每趟多50元，10天全程啟用春節費率，且春節加成費用已直接加進跳表金額，交通局將加強稽查。（交通局提供）

    春節搭計程車每趟多50元，10天全程啟用春節費率，且春節加成費用已直接加進跳表金額，交通局將加強稽查。（交通局提供）

    農曆春節到，民眾返鄉團圓、走春出遊活動頻繁，機場、高鐵站、台鐵車站、轉運中心及各大觀光景點人潮湧現，台中市交通局指出，計程車依規定實施春節加成運價，自2月13日（星期五）凌晨0時起至22日（星期日）24時，共10天，每趟次加收50元，並已全數納入計費表設定，計程車一律啟用「春節費率」，且春節加成費用已直接加進跳表金額中。

    交通局長葉昭甫表示，春節加成費用已直接加進跳表金額中，乘客僅需依計費表顯示金額付費，不須另付現金或補差額，籲請駕駛務必依規定收費，不得自行加價或向乘客額外索取費用。

    春節期間於重要交通節點及人潮熱區加強稽查，若查獲駕駛未按表收費、擅自喊價、額外加收或超收車資等違規行為，將依《公路法》裁處9000元至9萬元罰鍰，守護乘客權益。

    考量春節期間外籍旅客來台觀光與返鄉探親人數增加，交通局也同步強化多語宣導措施，特別印製多國語言春節運價加成宣導單張及車內貼紙，內容涵蓋中、英、日、韓等版本，提供駕駛張貼於副駕駛座椅背或車內明顯位置，協助外國朋友清楚了解春節費率計算方式及乘客權益，降低因語言隔閡導致的誤解與糾紛，打造更友善、國際化的計程車搭乘環境。

    葉昭甫提醒，搭乘計程車時，應選擇合法計程車、車內明示駕駛資料及收費標準的合法計程車，上車後可留意計費表是否已切換為春節費率模式，下車前索取乘車證明並核對金額，如遇服務態度良好、行車安全的駕駛，也能給予一句「新年快樂」的祝福或正向評價，為春節交通服務增添溫度。

    若民眾於搭乘過程中發現駕駛有未依跳表收費、故意繞路、多收費用、拒載短程或其他違規情事，請即時記下車號、駕駛姓名、搭乘時間與地點等相關資訊，並撥打台中市政府全年無休為民服務的「市民一碼通專線1999」反映。經查屬實即依法裁罰。

