白天登山騎單車、晚上逛燈會！台中春節玩法全攻略

過年走春，台中市政府推薦行程，白天可前往大坑步道登山健行，或騎乘自行車暢遊東后豐自行車道、潭雅神綠園道等路線；市區則有草悟廣場Park2、市民廣場巨型姆明裝置，以及屯區的霧峰林家宮保第園區，還有台中海洋館、后里馬場等人氣景點，也提供春節活動、優惠及資訊，也提醒中台灣燈燈會除夕休展。

觀旅局說，夜晚可轉往中央公園欣賞中台灣燈會，燈會自2月15日小年夜展出至3月3日元宵節（2月16日除夕休展一日），適合規劃多日行程，深度體驗台中的年節魅力。

觀旅局表示，台中海洋館除夕及春節期間每日上午9時至下午6時正常開館，配合寒假、春節及情人節特別推出「海馬迎新 Horse成雙」活動，呼應海馬夫妻在海流中「尾巴相纏、互相依靠」的生物習性，與梧棲朝元宮合作推出「幸福御守」，寒假檔期的水母小學堂在春節期間天天都舉行。

深受親子遊客喜愛的后里馬場，特別於2月14日至2月22日春節期間（除夕休館）推出「馬年主題行銷方案」，凡生肖屬馬的遊客，憑身分證、健保卡或戶口名簿等有效證件，即可享有入園門票免費優惠。

草悟廣場Park2商場2月16日（除夕）全館品牌公休，僅吐司莉亞營業，營業時間為上午9時至下午3時，全館各品牌皆有新春優惠，春節期間停車場、廁所24小時開放，2月19日至21日1樓有角落市集，21日晚間8時至9時30分更有DJ表演，邀請民眾在音樂與市集氛圍中延續年節喜氣。

觀旅局說，所轄遊客中心農曆新年營運時段不同，請遊客留意開放時間：大安濱海樂園遊客中心（向海那漾）及大安港媽祖文化園區農曆春節期間自2月14日至17日休館，2月18日起正常營運，每日營運時間分別為上午8時至下午5時、上午9時至下午4時。

大甲鐵砧山遊客中心，農曆春節期間每日營運時間為上午9時至下午6時，2月16日（除夕）中午12時至下午6時休館；台中市石岡旅客服務中心農曆春節期間每日營運時間為上午8時至下午5時，2月16日（除夕）休館。

相關旅疑資訊可關注大玩台中觀光旅遊網（ https://travel.taichung.gov.tw/ ） 及官方臉書（ https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW ）。

