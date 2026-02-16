全台最大土地公「拜頭香」，福安宮8萬枚馬年金幣振觀光。（記者蔡宗憲攝）

邁入第20個年頭的車城福安宮除夕夜「拜頭香」活動，今晚將在國境之南盛大登場。面對近期恆春半島觀光景氣疲弱，廟方今年展現全台最大土地公廟的氣魄，宣布從除夕夜開始直到大年初五，將陸續發送超過8萬枚馬年平安錢母開運金幣，希望藉由宗教祈福的超人氣，為在地觀光產業注入強心針，邀請全國民眾春節期間到恆春半島走春，領取開運金幣並體驗國境之南的宗教文化魅力。

帶起當地拜頭香習俗的福安宮主委曾寶文指出，過去各地宮廟流行的「搶」頭香活動，常因信眾過度激進造成推擠受傷，為了兼顧安全與信仰誠意，福安宮多年前特別改良為「拜」頭香，由信眾齊心參拜後，再由工作人員將眾人的頭香匯聚爐中，象徵「人人皆頭香，人人皆好運」。這項溫馨且文明的創新模式，不僅吸引國內許多知名宮廟跟進，參與人數也從最初的幾百人，暴增到近年穩定超過3千人，已成為恆春半島除夕夜最具代表性的宗教聖事。

車城福安宮總幹事陳明秀則表示，根據觀光署統計，福安宮近年蟬聯恆春半島旅遊人次最高的景點，年造訪量突破500萬人次，是地方觀光的領頭羊。為了提振近期較為低迷的墾丁地區觀光熱度，廟方今年除了除夕當晚準備4千枚錢母加紅包外，初一至初五更備妥8萬枚金幣，並規劃在每日上午10點與下午2點兩個梯次發放。陳明秀強調，若現場排隊人潮過於踴躍，廟方也會視情況加碼發送，務必讓遠道而來的香客都能感受到土地公的祝福。

除了領金幣祈福，廟方也大力推薦周邊豐富的旅遊亮點。陳明秀指出，福安宮周邊不僅有適合親子共融的公園，還有遠近馳名的鹹鴨蛋與綠豆蒜等在地美食，信眾領完金幣後，可以順著旅遊動線前往看海美術館欣賞藝文展覽，或到四重溪溫泉區泡湯舒壓，最後再南下墾丁享受海邊風景。福安宮期盼透過錢母磁吸效應，串聯起一整條新春祈福旅遊帶，帶動地方整體消費與景氣回升。

全台最大土地公「拜頭香」，福安宮8萬枚馬年金幣振觀光。（記者蔡宗憲攝）

福安宮多年前特別改良為「拜」頭香，由信眾齊心參拜後，再由工作人員將眾人的頭香匯聚爐中。（記者蔡宗憲攝）

