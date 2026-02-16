免出國也能賞櫻！古坑草嶺萬株櫻花美炸 初一到「這時」最佳賞花期

美人谷的櫻花已開超過5成，可欣賞滿山谷的「粉紅」美景。（記者李文德攝）

春節賞櫻趣！雲林草嶺櫻花季將在2月17日起登場，地方指出，目前草嶺石壁地區上萬株櫻花樹已綻放超過5成，現在正式賞櫻好季節，建議民眾走春期間也可以走到竹創森基地，來場草嶺小旅行。縣府交通工務局表示，櫻花季期間提供接駁服務，甚至可預約從斗六火車站搭乘，歡迎民眾多加利用。

古坑草嶺石壁地區位在海拔1200公尺，當地20多年來共植超過萬株櫻花，包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種，這幾年成為全國知名的賞花景點。每年2月開始進入櫻花開花季，目前上山道路149甲、149乙沿線櫻花已陸續開花。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲表示，目前青山坪農場5000多棵櫻花已滿開，大約農曆過年後進入尾聲，而九芎神木地區普遍開花約5成，不過往美人谷途中的小木屋處，目前已綻放7成以上，美人谷目前也有6成花況，景緻宜人，大年初一開始是最佳賞花期，預估228連假將迎來盛開，大約到3月8日就會進入尾聲。

賴郁憲建議，走春期間民眾除了賞櫻之外，更推薦大家走到竹創森基地走走，來一場身心靈皆療癒的放鬆之旅；草嶺村長陳兵通表示，目前草嶺石壁的花況極佳，推薦大家可到美人谷觀賞滿山滿谷的櫻花。

縣府文觀處長謝明璇表示，去年櫻花季締造逾60萬人次，今年櫻花季從2月17日至3月1日，此次規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、九芎神木等多處重要景點，民眾上山可以放慢腳步。

交工局長汪令堯表示，為了方便民眾上山賞花，活動期間古坑鄉公所在第一、第二、第三及東壁山莊、九芎神木等節點提供接駁車，每班次約30分鐘一班，需付50元，另外縣府今年也規劃「預約賞櫻接駁專車」，從斗六火車站後站接駁至東璧山莊，每日上午8點半至12點發6班車前往東璧山莊，下午2點至4點半安排6班車回程至斗六後火車站，來回票價280元，預約電話0922-900023。

往美人谷的小木屋處花況已開逾7成，正是賞櫻好時機。（記者李文德攝）

粉紅色櫻花綻放，讓人看了心曠神怡。（記者李文德攝）

現在已經有遊客上山，先睹為快。（記者李文德攝）

