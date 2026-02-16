為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走春踏入史前空間 台灣史前館初二到初六「馬上出發」

    2026/02/16 10:11 記者黃明堂／台東報導
    卑南文化公園考古現場。（記者黃明堂攝）

    卑南文化公園考古現場。（記者黃明堂攝）

    國立台灣史前文化博物館特別策劃了一系列充滿活力的走春活動，邀請大家在初二至初六，透過深度探索與創意體驗，以展廳探索遊戲及彩繪DIY豐富大家的寒假及春節。

    親子來台東必玩的「探索遊戲區」自9:30開放至16:00，時段內不須預約即可入場，完成「探索任務單」還可兌換明信片1張。「Fun手作創意區」祝福大家好運馬上來，初二到初五每天2個時段（9:30-12:00、13:30-16:00）推出「史前祝福紅亮亮－蓋出史前紅運來印印樂」收費活動，購票入館後隨到隨做。結合展示物件設計的「身騎白馬走三關」展廳解謎活動，初二到初四每天2場次在展廳組隊出發。

    卑南遺址公園考古現場、展示廳以及戶外一片廣闊的大草皮，是一家大小走春踏青的好去處。春節初二到初五推出「紙劇場ㄧㄣˇ水英雄」，每日11:00及16:00，用30分鐘認識卑南大溪的河道變遷傳說故事。另規劃「馬來寄祝福」文物明信片手作活動，每日9:00及16:30蓋上金馬、寫上祝福，一起傳遞2026的幸福。

    另於「普式生活空間」展舉辦「台灣桂竹編杯墊」及「卑南文化石刀製作」等手作活動，感受Puyuma style。除活動外，特別增加定時導覽服務，每日於展示廳（10:00、14:00、15:00）及考古現場（11:00）提供計4場次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播