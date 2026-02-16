走春踏入史前空間 台灣史前館初二到初六「馬上出發」

卑南文化公園考古現場。（記者黃明堂攝）

國立台灣史前文化博物館特別策劃了一系列充滿活力的走春活動，邀請大家在初二至初六，透過深度探索與創意體驗，以展廳探索遊戲及彩繪DIY豐富大家的寒假及春節。

親子來台東必玩的「探索遊戲區」自9:30開放至16:00，時段內不須預約即可入場，完成「探索任務單」還可兌換明信片1張。「Fun手作創意區」祝福大家好運馬上來，初二到初五每天2個時段（9:30-12:00、13:30-16:00）推出「史前祝福紅亮亮－蓋出史前紅運來印印樂」收費活動，購票入館後隨到隨做。結合展示物件設計的「身騎白馬走三關」展廳解謎活動，初二到初四每天2場次在展廳組隊出發。

請繼續往下閱讀...

卑南遺址公園考古現場、展示廳以及戶外一片廣闊的大草皮，是一家大小走春踏青的好去處。春節初二到初五推出「紙劇場ㄧㄣˇ水英雄」，每日11:00及16:00，用30分鐘認識卑南大溪的河道變遷傳說故事。另規劃「馬來寄祝福」文物明信片手作活動，每日9:00及16:30蓋上金馬、寫上祝福，一起傳遞2026的幸福。

另於「普式生活空間」展舉辦「台灣桂竹編杯墊」及「卑南文化石刀製作」等手作活動，感受Puyuma style。除活動外，特別增加定時導覽服務，每日於展示廳（10:00、14:00、15:00）及考古現場（11:00）提供計4場次。

