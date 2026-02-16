除夕貼春聯 命理師揭「黃金時段」提醒7大禁忌

楊登醒嵙提醒民眾，貼春聯一定要把舊春聯撕下來再將新春聯貼上，撕破象徵除舊佈新，不可直接貼在舊春聯上面。（記者蔡淑媛攝）

歲末年終家家戶戶都會貼春聯，命理師楊登嵙建議，貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，這時間陽氣最旺，由於中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最佳最旺。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，今年2月11日（農曆12月24日）送神開始，為新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2026年2月16日農曆12月29日除夕，要打掃好才貼春聯，而且一定把舊春聯撕下來，撕破，象徵除舊佈新，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。

楊登嵙也提醒貼春聯7項禁忌，春聯不能隨便亂貼，否則會引發不吉利。

1上下聯勿貼錯，春聯通常有3幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。

2、大門口不貼春，居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等，因為在古代，只有聲色場所會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

3大門口不倒貼春聯，依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光，但窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」。

4單數才吉利，門口大門貼春聯，要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽，整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

5舊春聯要撕下來，把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

6不可有不吉利的字，春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，如滅、絕、死、亡等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

7喪事不可貼春聯，家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。

