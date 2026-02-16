為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    除夕貼春聯 命理師揭「黃金時段」提醒7大禁忌

    2026/02/16 10:12 記者蔡淑媛／台中報導
    楊登醒嵙提醒民眾，貼春聯一定要把舊春聯撕下來再將新春聯貼上，撕破象徵除舊佈新，不可直接貼在舊春聯上面。（記者蔡淑媛攝）

    楊登醒嵙提醒民眾，貼春聯一定要把舊春聯撕下來再將新春聯貼上，撕破象徵除舊佈新，不可直接貼在舊春聯上面。（記者蔡淑媛攝）

    歲末年終家家戶戶都會貼春聯，命理師楊登嵙建議，貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，這時間陽氣最旺，由於中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最佳最旺。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，今年2月11日（農曆12月24日）送神開始，為新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2026年2月16日農曆12月29日除夕，要打掃好才貼春聯，而且一定把舊春聯撕下來，撕破，象徵除舊佈新，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上。

    楊登嵙也提醒貼春聯7項禁忌，春聯不能隨便亂貼，否則會引發不吉利。

    1上下聯勿貼錯，春聯通常有3幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。

    2、大門口不貼春，居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等，因為在古代，只有聲色場所會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

    3大門口不倒貼春聯，依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光，但窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」。

    4單數才吉利，門口大門貼春聯，要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽，整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

    5舊春聯要撕下來，把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

    6不可有不吉利的字，春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，如滅、絕、死、亡等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

    7喪事不可貼春聯，家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播