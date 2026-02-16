為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北大縱走新挑戰年後登場 增「每月寶石王」

    2026/02/16 10:09 記者何玉華／台北報導
    樟樹步道是台北大縱走第7段，大地處在周邊營造隨季節變化的花景。（台北市大地處提供）

    台北市年度山林挑戰「台北大縱走」今年自年後26日登場，除了往年的「年度認證活動」延續縱友熟悉的收集寶石功能，今年新增依月份挑戰指定路段的「每月寶石王」，每月前100名可獲得當月寶石造型杯墊，以排行榜的方式鼓勵不斷完成挑戰的縱友。

    台北大縱走全長130公里環繞臺北一圈，共分8段，第1段捷運關渡站→二子坪遊客服務站；第2段面天坪涼亭→小油坑遊客服務站；第3段小油坑遊客服務站→風櫃口；第4段風櫃口→中華科技大學；第5段捷運劍潭站→碧山巖；第6段中華科技大學 →捷運麟光站；第7段世界山莊→ 飛龍步道政大後山；第8段捷運動物園站→捷運關渡站（河濱自行車道）。

    台北市政府工務局大地工程處表示，今年度活動有2項任務，除了依往例的「年度認證活動」延續縱友熟悉的收集寶石功能，新增全新的挑戰項目「每月寶石王」，自4月1日起至11月30日止，依月分挑戰指定路段，收集指定路段寶石，成為每月的寶石王，每月前100名可獲得當月寶石造型杯墊，以排行榜的方式鼓勵不斷完成挑戰的縱友。

    大地處補充說，年度認證活動自2月26日至12月31日止，使用健行筆記APP進行挑戰；沒有使用APP的縱友則規劃與寶石手拿牌合照方式完成任務，於6月2日至2027年1月15日於線上表單申請兌換獎品。

    樟樹步道是台北大縱走第7段，大地處在周邊營造隨季節變化的花景，目前魯冰花已經盛開。（台北市大地處提供）

    台北大縱走寶石手拿牌樣式。（台北市大地處提供）

    完成台北大縱走8段路線，可獲得認證證書。（台北市大地處提供）

