苗縣協雲宮櫻花、銅鑼炮仗花綻放 春節連假賞花好去處

苗栗縣銅鑼鄉環保公園炮仗花綻放，爬滿整面駁坎，綿延約400公尺，有如一道道鮮豔耀眼的黃澄瀑布。（記者張勳騰攝）

苗栗縣銅鑼鄉環保公園炮仗花、獅潭鄉協雲宮等處的櫻花，以及大湖鄉薑麻園休閒農業區的李花綻放，黃澄色炮仗花、紅色櫻花及白色李色爭艷，各具特色，花期均可至2月底，農曆春節提供民眾賞花好去處。

位於公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮，海拔約700公尺，周邊種植逾2千棵山櫻花，還有少量的吉野櫻、八重櫻，樹齡最老約30年。宮方人員說，目前花開約5、6成，花期預估到2月底，遊客可從公館鄉沿山道進入大坑社區走苗24線，可開車直達。

銅鑼鄉公所2003年起推動環境綠美化，在環保公園駁坎及119號縣道等鄉內主要道路兩側廣植炮仗花，後來又在環保公園內栽種山櫻。

炮仗花往年通常在12月到隔年2月開花，黃澄色的炮仗花盛開；尤其環保公園處的炮仗花爬滿整面駁坎，綿延約400公尺，有如一道道鮮豔耀眼的黃澄瀑布，十分壯觀，最近炮仗花陸續盛開，花開約4、5成，已吸引不少遊客前往賞花。

大湖鄉薑麻園休閒農業區聖衡宮周邊，種植不少李子樹及櫻花，最近白色李花陸續綻放，點綴山頭，聖衡宮前方的櫻花也開了5、6成，白色李花與紅色櫻花爭艷，令人有不同的視覺感受。此外，苗25線頭屋鄉曲洞村與公館鄉尖山村交界長約3公里路段，路旁炮仗花陸續綻放，放眼望去黃澄澄一片，提供民眾不同賞花景點。

苗栗縣銅鑼鄉環保公園炮仗花綻放，吸引不少民眾前往賞花。（記者張勳騰攝）

大湖鄉薑麻園休區聖衡宮周邊，種植不少李樹，白色李花盛開，點綴山頭。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公館及獅潭鄉交界的協雲宮，櫻花盛開，提供農曆春節連假，賞花好去處。（記者張勳騰攝）

苗25線頭屋鄉曲洞村與公館鄉尖山村交界長約3公里路段，路旁炮仗花陸續綻放，放眼望去黃澄澄一片。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公館及獅潭鄉交界的協雲宮，大片櫻花盛開，提供農曆春節連假，賞花好去處。（記者張勳騰攝）

