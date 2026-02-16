竹山竹藝燈會春節不打烊 天天精彩表演加摸彩

竹山竹藝燈會馬年主燈「馬躍蝶舞」。（竹山鎮公所提供）

迎接馬年農曆新年，南投縣竹山鎮「2026竹山竹藝燈會」春節期間加碼推出一系列過年限定節目，從大年初一至初五，天天都有精彩表演輪番上陣，結合竹藝燈景與藝文演出，讓民眾白天走春、晚上賞燈，感受最有年味的竹山，同時推出限量摸彩，讓民眾把好禮帶回家。

竹山鎮今年竹藝燈會以代表竹山的「竹」與2026生肖「馬」為主軸，打造多組以竹構為基底並運用不同媒材與編織技法的花燈，作品也融合現代設計語彙，呈現傳統與當代的交錯，彷彿一場在竹林間展開的靜謐藝術展演。燈區設置於菸葉館、連興宮、母愛公園等地，將展演至3月7日。

竹山鎮公所指出，大年初一至初五春節期間，每天都有雙場次演出，包含「水晶球藝術」、「立方體特技」、「童話氣球秀」、「小提琴演奏」、「川劇變臉」、「古箏甜甜」、「大氣球吃人秀」、「小丑表演」、「何大衛魔術」、「選秀歌手演唱」，營造濃厚年節氣氛，也讓遊客每晚前來都有不同驚喜。

此外，公所也加碼推出摸彩活動，每晚到燈會服務台就能免費領取摸彩券，每日限量1000張、每人限領1張，數量有限，送完為止。摸彩將在晚間表演時段進行，讓民眾一邊賞燈、一邊看表演，獎品包括可愛的獨角獸發光棒與歡樂券。

竹山鎮長陳東睦表示，誠摯邀請民眾春節期間來竹山走春賞燈看表演，感受竹藝之美，一起迎接馬年好運到。

竹山竹藝燈會打造多組以竹構為基底的花燈，將展演至3月7日。（竹山鎮公所提供）

竹山竹藝燈會春節期間，推出「小丑表演」等精彩節目。（竹山鎮公所提供）

竹山竹藝燈會安排「童話氣球秀」等春節特節目，是小朋友的最愛。（竹山鎮公所提供）

