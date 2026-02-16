新春不進廟也能拜媽祖 台東關山「彩稻天后」人氣旺

台東關山米國學校以稻田彩繪媽祖。（記者黃明堂攝）

今年關山鎮農會「米國學校」別出心裁，將稻田化為畫布，種植五彩繽紛的稻秧編織出一幅碩大的媽祖像。這幅結合農業藝術與民間信仰的稻田彩繪，不僅讓過往遊客驚嘆連連，更掀起一股「田間參拜」的熱潮，讓民眾直呼：新春不必擠進廟宇，在田野間也能感受女神的慈悲庇佑。

站在觀景高台俯瞰，這尊彩稻媽祖栩栩如生。設計者巧妙利用不同品種、色澤的稻秧，精準勾勒出媽祖莊嚴神聖的面容，她鳳冠霞帔、神情平靜慈祥，雙手合十彷彿在為大地祈福。背景則點綴著祥雲圖騰，與後方綿延的縱谷青山交織成一幅壯麗的藝術巨作。山巒間雲霧繚繞，更為這尊「彩稻天后」增添了幾分神聖且空靈的氣息。

現場氣氛充滿了新春的朝氣，不少遊客特意帶著家眷前來。有趣的是，由於媽祖像巨大且莊嚴，許多信眾來到觀景台前，第一反應不是拿手機，而是先虔誠地雙手合十向田中央致意。一位特地從南部趕來的遊客感嘆：「在都市待久了，來到關山看到這麼大氣的媽祖像，吹著縱谷的風，心裡感覺特別平靜，就像真的被女神守護著一樣。」

關山鎮農會表示，今年的彩稻設計不僅是為了推廣在地稻米文化，更是希望在開春之際，藉由媽祖的形象為台灣祈福。這幅稻繪作品不僅展現了農民精湛的插秧技術，更讓傳統農業轉型為極具生命力的地景藝術。

如果您春節期間來到東台灣，不妨停下腳步，到米國學校與這位「天后」來一場美麗的邂逅，感受不一樣的田園祈福之旅。

民眾向台東關山米國學校的稻田彩繪媽祖祈願。（記者黃明堂攝）

