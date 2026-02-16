馬年應景小盆栽「爆紅款」竟是它！業者賣到大缺貨

草莓盆栽因為應景，出現大缺貨。（記者顏宏駿攝）

過年應景盆栽今年出現「爆款」！「紅草莓」因為顏色討喜、氣味香、容易種植，意外成為過年應景盆栽界的新寵兒。

彰化北斗田香安農場，去年蛇年過年前首度推出「草莓盆栽」，因知名度沒打開，買氣普通，但今年馬年買氣「大爆發」，場內上千盆早就被田尾的小盆栽業者訂購一空，到15日小年夜還有人在追貨，但他們說「已經都沒貨了！」

請繼續往下閱讀...

草莓盆栽5吋盆，市面賣價約150元至200元之間。田香安農場業者說，草莓品種多元，針對農曆過年，他們大量栽種「紅色的香水草莓」，紅到發亮的果粒，擺在客廳，相當討喜，客人都說「捨不得吃」、「光看就覺得很喜氣」，草莓盆栽放在客廳，滿室都是草莓香，而吃起來又酸又甜。在攝氏20多度的氣溫下，生長期可以維持2個月，若照顧得宜，每盆果粒可長到20顆。

社頭福井食堂特別打造「紅草莓牆」，上百盆草莓架在門口，當作「招財草莓」，相當搶眼，如果便當缺菜，還可以拿來作飯後水果。陳朝強說，紅草莓好看、好吃、討喜，這真的是過年最應景的「盆栽」。

福井食堂打造草莓牆。（記者顏宏駿攝）

草莓成為今年過年最應景的過年盆栽。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法