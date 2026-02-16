嘉市補助汰舊換電動二輪車 學生家庭換購補助3萬5300元

嘉義市今年補助汰舊換新電動二輪車，針對學生家庭加碼補助。（嘉義市政府提供）

嘉義市今年持續辦理淘汰老舊機車、新購及換購電動二輪車加碼補助，除了既有的市民、中低收入戶及低收入戶補助外，針對學生家庭推出「低碳上學嘉市GO」補助專案，汰舊換新每輛補助3萬5300元，新購機車每輛補助2萬5000元，鼓勵家長配合學校設置的零排放接送區接送學童，打造安全、低碳、友善的通學環境。

嘉義市環保局表示，今年補助對象將汰舊車輛擴大為2015年12月31日前出廠燃油機車，並提高各項補助金額，環境部、經濟部產業發展署及嘉市加碼補助，淘汰老舊機車，換購電動二輪車、微型電動二輪車、電動輔助自行車的市民，最高每輛可獲2萬4300元補助，中低收入戶最高3萬7300元補助；新購電動二輪車最高每輛補助1萬5000元，中低收入戶最高2萬7000元補助；單純淘汰老舊機車每輛補助1800元。

請繼續往下閱讀...

針對學生家庭推出的「低碳上學嘉市GO」專案補助對象，家有2010年1月1日（含）後出生且2025年12月31日（含）前設籍嘉義市未成年人的市民，可持申請前或後有效的戶籍謄本申請補助，即日起至今年12月31日前受理申請，補助經費市府預算800萬元用完為止。

市環保局表示，透過補助政策與校園零排放接送區雙軌並行，希望降低校園周邊空氣污染與噪音，提升學童通學安全，補助詳洽嘉義市環境保護局網站補助資訊專區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法