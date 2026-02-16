為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「關閉2G功能」免遭詐騙 NCC教你這樣做

    2026/02/16 08:54 記者吳亮儀／台北報導
    NCC提醒，關閉手機2G功能，以免遭假基地台發送的簡訊詐騙。（NCC提供）

    NCC提醒，關閉手機2G功能，以免遭假基地台發送的簡訊詐騙。（NCC提供）

    國家通訊傳播委員會NCC今天（16日）示警，為防範詐騙，已要求近年國內上市販售之手機（不含已停止技術支援之老舊機型）提供2G功能可「手動開啟與關閉」，並「預設為關閉」功能，也呼籲民眾「關閉2G功能，避免被詐騙」。

    NCC說明，我國已在2022年6月30日停止第二代行動通訊（2G）服務，但有不法人士架設「假2G基地台」，誘使民眾手機自動連線、並使其接收詐騙簡訊。

    NCC說明，民眾前往僅提供2G服務的國家或地區如非洲、拉丁美洲及亞洲部分國家，若有語音通話需求，請手動開啟手機的2G功能，但在返國後請務必關閉手機2G功能，避免因連線假2G基地台而受害。

    如何關閉2G功能：

    Apple系統請更新至 iOS 26 或以上版本

    1、開啟「設定」，點選「行動服務」

    2、點選行動數據選項（如果使用雙卡，請選擇要設定的SIM卡）

    3、點選「語音與數據」，關閉「2G」

    Android系統請更新至 Android 12 或以上版本

    1、進入「設定」，點選「SIM卡與行動網路」

    2、點選「SIM卡」或「行動網路」

    3、尋找「允許使用2G」或類似「啟用2G網路」的選項，將其關閉

