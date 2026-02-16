為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    消防員24小時內出勤28件！ 累癱照釣出賴總統打氣

    2026/02/16 10:25 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    有職業為消防員的網友日前在社群平台PO文表示，他們在24小時內26趟救護+2件火警，共出勤28件，許多網友們看到文章後紛紛留言表達感謝與加油，總統賴清德也在該則貼文下方留言為打火弟兄們打氣。

    該網友在社群平台Threads貼出自己與夥伴因為疲憊而癱軟的照片，該網友在貼文中表示「24小時內案件，26趟救護+2件火警，共出勤28件！放心我們還努力扛著，感謝各位的食物餵食，過年大家就好好在家吃飯、打牌、看電視，好好在家團員，沒事不要亂跑。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「快找找是不是有誰的衣櫃或抽屜有放什麼不該放的，例如鳳梨酥」、「辛苦了，希望接下來順利無事下崗」、「一定有人偷吃鳳梨酥」、「我的哥哥也是消防員，還需努力到初二才能回家，真的很謝謝各位英雄們！」

    賴清德也回應「謝謝所有消防同仁，還有春節期間堅守崗位、守護國人生命與財產安全的第一線夥伴。也想特別跟你們的家人說聲謝謝。因為有你們的支持與體諒，讓他們能放心出勤、守護更多家庭的平安。過年這段時間，外出走春、返鄉旅遊，請大家注意交通安全，也記得留意用火用電。多一分小心，就是對第一線最直接的支持。謝謝你們不分日夜守護台灣，讓大家能安心過年。祝大家新年快樂、平安順心。」

    在 Threads 查看

    賴清德留言打氣。（圖擷取自 Threads ）

    賴清德留言打氣。（圖擷取自 Threads ）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播