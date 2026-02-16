消防員24小時內出勤28件！ 累癱照釣出賴總統打氣

總統賴清德。（資料照）

有職業為消防員的網友日前在社群平台PO文表示，他們在24小時內26趟救護+2件火警，共出勤28件，許多網友們看到文章後紛紛留言表達感謝與加油，總統賴清德也在該則貼文下方留言為打火弟兄們打氣。

該網友在社群平台Threads貼出自己與夥伴因為疲憊而癱軟的照片，該網友在貼文中表示「24小時內案件，26趟救護+2件火警，共出勤28件！放心我們還努力扛著，感謝各位的食物餵食，過年大家就好好在家吃飯、打牌、看電視，好好在家團員，沒事不要亂跑。」

網友們看到貼文後紛紛留言「快找找是不是有誰的衣櫃或抽屜有放什麼不該放的，例如鳳梨酥」、「辛苦了，希望接下來順利無事下崗」、「一定有人偷吃鳳梨酥」、「我的哥哥也是消防員，還需努力到初二才能回家，真的很謝謝各位英雄們！」

賴清德也回應「謝謝所有消防同仁，還有春節期間堅守崗位、守護國人生命與財產安全的第一線夥伴。也想特別跟你們的家人說聲謝謝。因為有你們的支持與體諒，讓他們能放心出勤、守護更多家庭的平安。過年這段時間，外出走春、返鄉旅遊，請大家注意交通安全，也記得留意用火用電。多一分小心，就是對第一線最直接的支持。謝謝你們不分日夜守護台灣，讓大家能安心過年。祝大家新年快樂、平安順心。」

賴清德留言打氣。（圖擷取自 Threads ）

