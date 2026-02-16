為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    靈貓報喜、媽祖賜福！台東天后宮大年初一「發財金」限量發送

    2026/02/16 08:26 記者黃明堂／台東報導
    台東天后宮的發財金。（記者黃明堂攝）

    台東天后宮的發財金。（記者黃明堂攝）

    台東的春節節慶氣氛愈發濃厚，作為地方信仰中心的台東天后宮將於大年初一上午9點半舉行「發財金」發送活動。廟方今年特別邀請立委、縣長、議長及市長等各界貴賓蒞臨，共同為台東祈求國泰民安，並親手將象徵好運的紅包交到信眾手中，開啟新春的第一波財氣。

    大年初一「走春」拜媽祖是台東人的重要習俗，今年天后宮的春節系列活動不僅延續傳統，更展現了國家級無形文化資產的底蘊。除了限量發放的發財金，天后宮大年初一現場更備有深受老一輩重視的「祭改」與「過七星橋」儀式。在民俗傳統中，「祭改」（又稱祭解）是透過法師誦經與特定的科儀，祈請神明化解個人年度流年中的凶煞與不順；「過七星橋」則象徵跨越坎坷、步步高升。「鑽轎底」讓神威從上方掠過，獲得媽祖最直接的加持與庇護，並藉此「脫胎換骨」，將去年的不如意留在橋後，帶著全新的氣象迎接馬年。

    除了天后宮的祈福活動，鄰近太麻里的福興宮今年也大動作升級，以「大貓狸」諧音打造專屬招財貓意象，並將於初一下午接力發送馬年錢母與iPhone等大獎，讓台東從市中心到南迴公路，處處充滿驚喜與歡樂。

    天后宮提醒欲領取發財金的民眾，當天建議提早到場，在香煙繚繞中向媽祖婆求平安、換母錢，為自己預約一整年的好手氣。此外，備受矚目的「台東元宵神明遶境」也已排定行程，將於農曆正月十六（3月3日）正式開鑼，屆時將有震撼的炸寒單與傳統陣隊巡禮。廟方誠摯邀請全台信眾在春節假期造訪台東，感受這場融合文化、信仰與現代創意的春節盛宴，在靈貓與媽祖的守護下，共迎福氣滿盈的馬年。

    台東天后宮準備在初一辦鑽轎底祈福活動。（記者黃明堂攝）

    台東天后宮準備在初一辦鑽轎底祈福活動。（記者黃明堂攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播