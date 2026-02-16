靈貓報喜、媽祖賜福！台東天后宮大年初一「發財金」限量發送

台東天后宮的發財金。（記者黃明堂攝）

台東的春節節慶氣氛愈發濃厚，作為地方信仰中心的台東天后宮將於大年初一上午9點半舉行「發財金」發送活動。廟方今年特別邀請立委、縣長、議長及市長等各界貴賓蒞臨，共同為台東祈求國泰民安，並親手將象徵好運的紅包交到信眾手中，開啟新春的第一波財氣。

大年初一「走春」拜媽祖是台東人的重要習俗，今年天后宮的春節系列活動不僅延續傳統，更展現了國家級無形文化資產的底蘊。除了限量發放的發財金，天后宮大年初一現場更備有深受老一輩重視的「祭改」與「過七星橋」儀式。在民俗傳統中，「祭改」（又稱祭解）是透過法師誦經與特定的科儀，祈請神明化解個人年度流年中的凶煞與不順；「過七星橋」則象徵跨越坎坷、步步高升。「鑽轎底」讓神威從上方掠過，獲得媽祖最直接的加持與庇護，並藉此「脫胎換骨」，將去年的不如意留在橋後，帶著全新的氣象迎接馬年。

除了天后宮的祈福活動，鄰近太麻里的福興宮今年也大動作升級，以「大貓狸」諧音打造專屬招財貓意象，並將於初一下午接力發送馬年錢母與iPhone等大獎，讓台東從市中心到南迴公路，處處充滿驚喜與歡樂。

天后宮提醒欲領取發財金的民眾，當天建議提早到場，在香煙繚繞中向媽祖婆求平安、換母錢，為自己預約一整年的好手氣。此外，備受矚目的「台東元宵神明遶境」也已排定行程，將於農曆正月十六（3月3日）正式開鑼，屆時將有震撼的炸寒單與傳統陣隊巡禮。廟方誠摯邀請全台信眾在春節假期造訪台東，感受這場融合文化、信仰與現代創意的春節盛宴，在靈貓與媽祖的守護下，共迎福氣滿盈的馬年。

台東天后宮準備在初一辦鑽轎底祈福活動。（記者黃明堂攝）

