為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玉山部落春節饗宴 聆聽東埔天籟之音

    2026/02/16 08:30 記者張協昇／南投報導
    玉山部落春節饗宴，布農族朋友手足舞表演。（玉管處提供）

    玉山部落春節饗宴，布農族朋友手足舞表演。（玉管處提供）

    春節走春何處去？玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）2月19至20日（初三、初四），將在南投縣信義鄉東埔服務中心廣場舉辦東埔部落春節文化展演活動，表演內容有迎賓舞曲、布農傳統祭典樂曲、早期布農族生活創作歌曲及布農歌謠，邀請民眾來東埔聆聽天籟之音。

    玉管處指出，順著新中橫公路一路蜿蜒進入東埔溫泉區，跨過東埔吊橋到對面的東埔村1鄰，在群山環繞的翠綠山谷中，到訪旅人除可欣賞壯麗的山景，也透過布農族人悠揚繚繞的合音，為遊客捎來祝福及好運。

    此次布農文化展演活動，邀請在地原住民所組成的「東光教會聖歌隊」及「東埔1鄰社區村民團隊」擔綱演出，也透過主持人引領，讓遊客了解當地珍貴的人文資源，感受到原鄉小農的純樸熱情並活絡原鄉經濟，盼進一步推展深度的國家公園生態旅遊模式。

    玉管處說，玉山國家公園除動植物資源豐富、自然景色優美，更有獨特的布農文化，此次展演活動每日2場次，上午場次10點30分至11點，下午場次3點到3點半，歡迎民眾春節期間一起來東埔走春、泡湯，深度感受當地豐富的自然風貌及人文薈萃。

    東埔吊橋全長200公尺，橋面與溪谷距離約128公尺，是東埔溫泉區知名地標。（記者張協昇攝）

    東埔吊橋全長200公尺，橋面與溪谷距離約128公尺，是東埔溫泉區知名地標。（記者張協昇攝）

    東埔八通關越嶺古道西段，擁有壯麗山景，有西部太魯閣美譽。（記者張協昇攝）

    東埔八通關越嶺古道西段，擁有壯麗山景，有西部太魯閣美譽。（記者張協昇攝）

    玉山部落春節饗宴，布農傳統祭典樂曲演出。（玉管處提供）

    玉山部落春節饗宴，布農傳統祭典樂曲演出。（玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播