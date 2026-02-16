為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    除夕！明天大年初一 廖大乙教你走春拜廟開運秘訣

    2026/02/16 08:05 記者張協昇／南投報導
    明天大年初一，廖大乙建議民眾清晨5點到下午1點出門走春拜廟是最好時辰。（資料照，記者張協昇攝）

    明天大年初一，廖大乙建議民眾清晨5點到下午1點出門走春拜廟是最好時辰。（資料照，記者張協昇攝）

    明天大年初一，許多民眾依照傳統習俗會到廟宇拜拜祈福，民俗專家廖大乙表示，今年丙午馬年大利方在東方與西方，民眾初一出門走春拜廟，可先往「東方」前行，出門最佳時辰則是落在清晨5點至下午1點，建議民眾到廟宇祈安、祈福時，可準備紅包向神明祝賀新年快樂，為自己帶來一整年的好運。

    廖大乙指出，今年丙午馬年，大利方在東方與西方，不利北方，民眾大年初一若要到廟宇走春拜廟祈福，建議先往「東方」後再轉往欲祈福的廟宇，出門最佳時辰則是在清晨5點至下午1點。民眾可事先備妥紅包，金額隨喜，封口後當做香油錢捐給廟宇，祝賀神明新年快樂，再向神明祈求保佑自己新的一年平安健康、工作事業順利、甚至升官發財等，心願較容易實現。

    廖大乙強調，尤其是去年犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖民眾，今年否極泰來、谷底翻身，運勢將好轉，以及今年犯太歲的馬、鼠、牛、兔4生肖民眾，可能整體運勢較不順遂，都應在大年初一到廟宇參拜祈福，讓自己新的一年能開運、轉運或逢凶化吉。

    此外，今年丙午年，天干「丙」屬陽火，地支「午」也屬火，在命理界稱為「雙火年」，被認為整體氣場能量偏燥，人的情緒容易波動起伏，導致心浮氣躁，廖大乙指出，可以在大年初一戴上紅帽子，代表頭上見紅，讓雙火變成「焱」，便可以破解過燥、人心浮動問題。

    以上為民俗說法 僅供參考

    民俗專家廖大乙表示，民眾大年初一拜廟，建議準備紅包祝賀神明新年快樂。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙表示，民眾大年初一拜廟，建議準備紅包祝賀神明新年快樂。（廖大乙提供）

