高虹安今起寺廟走春 發放「駿馬迎福」開運紅包

新竹市長高虹安（中）首發「駿馬迎福」開運小紅包。（竹市府提供）

農曆新年到來，新竹市長高虹安今起展開一系列新春寺廟走春祈福活動，向市民拜年，並發放馬年「駿馬迎福」開運小紅包，今日凌晨在天公壇就已吸引許多民眾排隊討吉利，高虹安也祝福市民朋友馬年行大運，在嶄新的一年都可以平平安安、心想事成。

高虹安表示，新春祈福第一站來到天公壇參拜，向玉皇大帝祈求保佑竹市一整年順遂平安，並透過發送「駿馬迎福」開運小紅包，將福氣傳遞給每一位市民。民政處長施淑婷表示，今年是丙午馬年，象徵活力與突破，新春寺廟走春祈福活動從除夕晚間、大年初一及大年初二，將拜訪竹市廟宇參香祈福、發放「駿馬迎福」開運小紅包，祝福所有市民「馬年行大運，萬事都如意」。

高虹安新春祈福發放「駿馬迎福」開運小紅包行程：

●2月16日（一）除夕：境福宮（22時20分）、新竹都城隍廟（22時50分）、新竹內天后宮（23時30分）、竹蓮寺（23時55分）。

●2月17日（二）年初一：新竹天后宮（09時00分）、關帝廟（09時30分）、普天宮（10時15分）、埔頂慈雲庵（10時55分）、開臺金山寺（11時40分）、富美宮（13時50分）、代天府（14時20分）、太初玄清宮（14時50分）、香山天后宮（15時25分）、香山財神廟（15時50分）、鹿仔坑福德宮（16時45分）。

●2月18日（三）年初二：長和宮（09時30分）、東寧宮（10時00分）。

竹市天公壇齊聚許多民眾拜天公。（竹市府提供）

