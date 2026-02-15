啟動虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業 涉及範圍與面積出爐

虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業啟動。（南市都發局提供）

為建立優質生態城市意象、整理觀光資源並提升發展效能，台南市政府都市發展局啟動「變更虎頭埤特定區計畫（第三次通盤檢討）案」暨「變更虎頭埤特定區計畫（第三次通盤檢討）（土地使用分區管制要點）細部計畫案」，通盤檢討前公告徵求意見40天，檢討範圍涉及新化區東榮里、知義里、礁坑里、那拔里的部分地區，計畫面積424.1591公頃。

虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，市府都發局代理局長林榮川表示，因其環境的特殊性，被劃定為特定區計畫，擁有豐厚的觀光旅遊資源，都市計畫於1981年7月公告實施，其後歷經1996年、2012年二次通盤檢討，以及2015年農業區土管專案通盤檢討、2023年公共設施專案通盤檢討。

請繼續往下閱讀...

該計畫於第二次通盤檢討後迄今已屆計畫檢討年限，公告徵求意見相關實施計畫書圖刊載於市府全球資訊網（https://www.tainan.gov.tw/）首頁的「市政公報」，以及市府都市發展局網站（https://udweb.tainan.gov.tw/）首頁的「公告事項-都計公告徵求意見」供公眾查閱，請民眾踴躍提供意見。

虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業啟動，公告辦理徵求意見。（南市都發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法