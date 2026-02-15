為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    啟動虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業 涉及範圍與面積出爐

    2026/02/15 23:27 記者吳俊鋒／台南報導
    虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業啟動。（南市都發局提供）

    虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業啟動。（南市都發局提供）

    為建立優質生態城市意象、整理觀光資源並提升發展效能，台南市政府都市發展局啟動「變更虎頭埤特定區計畫（第三次通盤檢討）案」暨「變更虎頭埤特定區計畫（第三次通盤檢討）（土地使用分區管制要點）細部計畫案」，通盤檢討前公告徵求意見40天，檢討範圍涉及新化區東榮里、知義里、礁坑里、那拔里的部分地區，計畫面積424.1591公頃。

    虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，市府都發局代理局長林榮川表示，因其環境的特殊性，被劃定為特定區計畫，擁有豐厚的觀光旅遊資源，都市計畫於1981年7月公告實施，其後歷經1996年、2012年二次通盤檢討，以及2015年農業區土管專案通盤檢討、2023年公共設施專案通盤檢討。

    該計畫於第二次通盤檢討後迄今已屆計畫檢討年限，公告徵求意見相關實施計畫書圖刊載於市府全球資訊網（https://www.tainan.gov.tw/）首頁的「市政公報」，以及市府都市發展局網站（https://udweb.tainan.gov.tw/）首頁的「公告事項-都計公告徵求意見」供公眾查閱，請民眾踴躍提供意見。

    虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業啟動，公告辦理徵求意見。（南市都發局提供）

    虎頭埤特定區計畫通盤檢討作業啟動，公告辦理徵求意見。（南市都發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播