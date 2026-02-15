春節充電馬上來電！台南「區區有充電站」第7批上線

趕在農曆春節前，台南市第7批充電站上線啟用。（台南市交通局提供）

台南市政府積極打造友善電動車使用環境，爭取中央相關經費在各行政區建置電動汽車充電樁，降低旅程焦慮，座落於12區、21場域的第7批充電站，趕在農曆春節前上線啟用，共6席快充格位與34席慢充格位，擴大服務。

持續推動淨零轉型與永續城市建設，交通局與環保局聯手向中央爭取2.5億經費，於37個行政區、202處站點，建置90座/180席200kW快充格位，以及266座/席11kW慢充格位，各站點已完工，由台電公司台南區處與新營區處配合完成電力供應，分批啟用營運。

交通局長王銘德說，第7批充電站分別位於中西區新美街50巷路外停車場 （1席慢充）、南區南都里活動中心（1席慢充）、南區市立棒球場北側路外停車場（2席慢充）、北區福安公園路外停車場（2席慢充）、北區大和公園（1席慢充）、北區文賢路365巷停車場（2席慢充）、安平區建平五街路外停車場（2席慢充）、安平區建平十二街路外停車場（2席慢充）、安平區平豐路育平七街路外停車場（2席慢充）、安平區郡平路（第二區）路外停車場（2席慢充）。

還有安南區安南區自辦重劃廣停2（1席慢充）、安南區鹽安路路外停車場（2席慢充）、永康區永康區公所（2席慢充）、歸仁區高鐵停一路外停車場（2席慢充）、新營區天鵝湖路口路外停車場（2席快充1席慢充）、新營區民治市政中心第三區停車場（2席快充）、新營區新營轉運站停車場（2席慢充）、七股區七股區公所（1席慢充）、學甲區停三停車場（2席快充2席慢充）、鹽水區清湶路停車場（2席慢充）、善化區蓮潭路與陽光北一路口停車格（2席慢充）等。

其中12處場域設為「充電專用格位」，9處場域設為「充電優先格位」，籲請所有駕駛人使用停車格位時多加注意現場牌面告示，如占用「電動汽車充電專用停車位」，經通報舉發可依停車場法處1200元罰鍰。

目前已啟用共82處充電站，合計36席快充格位與114席慢充格位，自去年5月至今，累積使用近1400次，總充電度數為27119.27度，其中六甲區六甲運動公園與東山區東中里停一停車場使用次數高達124次，其次為官田區官田衛生所115次、安平區南島路市政園區路外停車場94次、麻豆區曾文市政願景園區72次、新營區三民路停車場71次。

為確保本市公有停車場充電服務訂價合宜，交通局要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元；營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊與優惠活動。

台南目前所有停車場域充電設施資訊，整合發布到交通局官網與「台南好停APP」，民眾也可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。

台南市第7批充電站上線啟用，擴大服務。（台南市交通局提供）

