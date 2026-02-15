過年蒸發糕最忌諱說「這句話」？ 全網顫抖：千萬別挑戰阿嬤

象徵「步步高升」的蒸製年糕與「發財」發糕，是每年農曆春節過年期間的應景食物。示意圖。（資料照）

農曆春節到來，許多家庭會依循傳統準備各種寓意吉祥的應景食物，其中包含象徵「步步高升」的蒸製年糕與「發財」發糕。有網友發文說，阿嬤過年蒸年糕時，會嚴肅警示全家絕對不可以說出「何時好？」強調這是過年禁忌之一。貼文迅速勾起不少過來人慘痛回憶，直呼這個禁忌確實「很邪門」，千萬別輕易觸犯。

網友在社群平台Threads分享一個過年限定的「禁忌」，根據他的回憶，每逢過年，阿嬤都會嚴肅告訴全家人，蒸年糕時不能詢問「何時好？」讓他至今記憶猶深。這項不成文的規定曝光後，立即引發大批網友共鳴，紛紛跳出來說，曾在兒時聽過長輩再三叮嚀這件事，甚至有長輩會等孩童不在家或睡著了，才會開始蒸年糕。

有類似經驗的網友們紛紛留說，「我家連蘿蔔糕也不能問！」、「發糕超邪門，做的時候不能亂講話」、「以前蒸年糕不能亂講話，不然甜粿會失敗」、「發糕一放進去蓋子一蓋，阿嬤就說不要靠近」、「阿嬤做發糕講話都不行，甚至也有拿符貼電鍋作法的故事」。還有人透露，自己小時候直接掀起鍋具，大聲說出「啊？怎麼沒有發」這句話，結果火速被長輩出手教訓，自此永遠不敢違反這項禁忌。

根據「國史館台灣文獻館」官網介紹，漢人過農曆新年習俗必定準備年糕，祭祖先拜神明的供品，意寓年年高昇；若因為家中發生喪事未滿1年，則不能蒸製年糕，而由親友贈與。另外，蒸年糕時，忌諱久蒸不熟，若蒸得順利、表面平滑光亮，象徵來年順利。依民間習俗，蒸年糕的灶上擺放鹽巴與艾草以去邪，避免孩子進廚房亂講話。

另據客家電視台解說，傳說蒸年糕時有「年糕神」看護，成品的漂亮程度攸關來年運勢，並認為小孩容易說出不吉利的話，進而影響成品外型。此外，「台灣文民」也曾介紹過，發糕頂端有裂開像是開花的樣子，被民眾視為發財、發達、好兆頭的吉祥糕點；客家人也把發糕的裂痕稱為「笑」，裂得越開，代表能賺越多。

