小年夜逢世界鯨魚日 新北2座鯨魚主題公園寓教於樂

新北市板橋重慶公園以藍色系營造海洋意象，打造大鯨魚遊戲場。（圖由新北市景觀處提供）

每年2月的第3個星期日（今天）是世界鯨魚日，由太平洋鯨魚基金會發起，希望喚起全球對海洋生態保育與座頭鯨生存議題的關注。新北市有2座以鯨魚為主題意象的特色公園，包含板橋重慶公園及鶯歌鳳祥公兒三公園，均以生態概念為啟發，將海洋元素融入城市公園設計，寓教於樂。

新北市景觀處處長林俊德說，板橋重慶公園以藍色系營造海洋意象，打造大鯨魚遊戲場，結合溜滑梯、攀爬設施、擺盪等複合式遊具，讓孩子在遊戲中認識鯨魚外型與海洋世界。

此外，位於鶯歌鳳祥公兒三公園內最吸睛的藍色大鯨魚磨石子溜滑梯，結合攀岩與攀爬網設計，並於溜滑梯底部鋪設安全礫石層，提升遊戲挑戰性，也著重兒童活動安全，2座公園兼具海洋意象與親子友善，適合闔家出遊。

林俊德表示，市府推動「全齡化、共融化、特色化」公園政策，至今已完成248處特色共融或全齡公園改善工程，歡迎大小朋友一起走進新北特色公園，在遊戲中認識海洋、在綠意中感受生命循環，未來將持續打造安全好玩的公園，成為新北市的城市印象。

板橋重慶公園的大鯨魚遊戲場結合複合式遊具，讓孩子在遊戲中認識鯨魚外型與海洋世界。（圖由新北市景觀處提供）

新北市鶯歌區鳳祥公兒三公園以生態概念為啟發，將海洋元素融入城市公園設計。（圖由新北市景觀處提供）

新北市鶯歌區鳳祥公兒三公園最大的亮點，是園內藍色的大鯨魚造型的磨石子溜滑梯。（圖由新北市景觀處提供）

