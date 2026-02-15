竹東河濱公園停車場驚見「吃車」！車陷碎石鋪面「無法自拔」

新竹縣竹東河濱生態公園昨天湧入大批賞櫻、健行人潮，不料離場時，卻發生多起「吃車」事件！（擷取自新竹縣議員楊昌德臉書粉專）

愛車輪胎陷入竹東河濱生態公園停車場的碎石鋪面裡，打滑動彈不得，甚至得用人力推車。（擷取自「竹東小鎮」臉書粉專）

10幾輛車在停車場「卡住」，車主拿石頭堵、用人力推。（擷取自新竹縣議員楊昌德臉書粉專）

新竹縣竹東河濱生態公園昨天湧入大批賞櫻、健行人潮，不料離場時，卻發生多起「吃車」意外！多位車主抱怨，愛車輪胎陷入停車場的碎石鋪面裡，打滑動彈不得，只得拿石頭堵、用人力推，原本開心賞櫻、健走，瞬間變成惡夢收場，負責維管的縣府環保局已緊急封閉、改善。

春節連假昨天開跑，竹東河濱公園「櫻花大道」正值花季，冬陽高照，吸引許多民眾攜家帶眷前往賞櫻、健行，卻發生有10幾輛車在停車場「卡住」。

新竹縣議員楊昌德表示，接獲民眾反應後到場勘查，發現河濱公園新鋪設的停車場碎石鋪面，由於碎石級配不當或未壓實，導致多輛轎車在停放時，輪胎深陷碎石堆中，車輛打滑無法動彈，甚至有損壞底盤與輪胎的風險！

楊昌德憂心，該停車場安全性不足，由於碎石鬆軟導致輪胎受困，若家長帶著孩子下車時發生車輛滑動，後果不堪設想。他並質疑，新鋪設的車格工程未考量車輛載重，以實際窘況來看，顯然不符合使用標準。他立即聯繫環保局處理，要求在改善完成前應設置警告標誌，並儘速重新整頓鋪面，還給鄉親一個安全的停車空間！

環保局長蕭宏杰表示，竹東河濱生態停車場屬於河川用地範圍，之前停車區常年積水，採生態工法改善，年前甫完工開放。生態工法以底部夯實土壤、表面鋪碎石。碎石地面具有良好的透水與排水性，可避免暴雨後的積水風險，耐用度高且容易維護，且為綠建築指標中友善環境的建材，有助於降低都市地表溫度兼具環保與減緩熱島效應。

蕭宏杰指出，碎石鋪面屬河川用地常見的鋪面設計。此次發生輪胎陷落情況，經檢討可能問題為面層細粒料流失，粒徑之間鎖固力不足導致面層抓地力，輪胎運轉時產生掘地陷落，後續改善將重新填補細粒料並再次夯實，將可有效改善陷落問題。

新竹縣議員楊昌德說，竹東河濱公園新鋪設的停車場碎石鋪面，由於碎石級配不當或未壓實，導致多輛轎車在停放時深陷碎石堆裡！（擷取自新竹縣議員楊昌德臉書粉專）

