走春新地標！捷運三鶯線思古迴廊啟用 橋下化身360坪溜冰場

捷運三鶯線飛鳶廣場暨思古迴廊已經啟用，充滿古色古香的氣氛。（圖由新北市捷運局提供）

新北市捷運三鶯線即將完工，過年期間測試不間斷，預計今年上半年通車，位於台北大學站旁的「飛鳶廣場暨思古迴廊」已經啟用，當民眾走進這座全台唯一的捷運「仿古拱橋」，有如走進三峽老街，橋下還有360坪超大溜冰場，成為春節期間家長「遛小孩」、網美打卡的最佳選擇。

新北市捷運工程局局長李政安說明，三鶯線致力融入在地風貌，位於台北大學側門、全長120公尺的「思古迴廊」，大膽採用巴洛克線條與閩南拱橋，牆面運用精緻的紅磚仿石漆工法，營造「似磚不是磚」的復古質感，有效避免傳統紅磚掉落的風險，兼顧美學與安全，是拍攝復古美照的絕佳場景，市府善用高架橋下空間，新闢360坪滑輪溜冰場，讓親子盡情運動放電。

李政安表示，三鶯線亮點除了有仿紅磚拱型設計的捷運橋梁外，全線還有壯觀的特色橋梁，為新北天際線增添壯麗景觀，像是跨越三峽河的鋼拱橋，優美的圓弧線條與緊鄰的三角湧大橋相映，成為當地地標；跨越大漢溪的複合鋼拱橋採三連拱設計，展現連續跳躍的生命力，未來通車後，夜間將透過全彩LED燈光雕，營造如同河川在呼吸的律動感；行經鶯歌溪路段採用特殊的魚鰭式橋梁設計，克服複雜的地形限制，展現工藝之美。

捷運局說明，三鶯線在台北大學站與鶯歌車站間為原住民族重點生活區，捷運墩柱以原民的腳套、腰帶及頭飾等服飾元素為構想，為冰冷的混凝土注入鮮豔色彩；此外，鄰近的隆恩街158巷高速公路涵洞口也進行景觀改造，將原住民圖騰與幾何色彩融入壁面，大幅提升視覺亮度，有如一座文化藝術品。

捷運三鶯線跨大漢溪的複合鋼拱橋成為當地地標。（圖由新北市捷運局提供）

捷運三鶯線行經台北大學站的飛鳶廣場暨思古迴廊已經啟用，橋下闢建溜冰場。（圖由新北市捷運局提供）

