新北賀歲短片「在新北市的一天」上線 侯友宜邀走春迎馬年

新北市長侯友宜率市府團隊齊賀新年，以今年春聯「馬祥厚運」祝大家馬上好運。（圖由新北市政府提供）

迎接2026馬年新春到來，新北市政府推出賀歲短片，以「在新北市的一天」為主題，由新北市長侯友宜攜手市府團隊，將各項重要政策、福利措施與絕美風景化作春節問候，影片最後也向市民拜年，祝福大家新年快樂，馬祥厚運、馬上好運。

影片以侯友宜結束一整天行程後，在車上的對話中展開，透過市長視角與輕鬆口吻，分享如何在新北市度過精彩、充實的春節假期。搭配畫面由市府團隊首長接力演出，分別至即將通車的淡江大橋、捷運三鶯線，以及多個新北市代表景點，包括新北市美術館、客家文化園區、泰雅民族博物館等，展現新北市近年的建設成果與文化底蘊；同時也到圖書總館、運動中心拍攝，展現動靜皆宜的團隊活力。

新北市新聞局表示，2026年新北市有許多重要施政陸續推出，包括「鮮奶幸福週」、「敬老卡加碼」等新政策即將上路，從市民的日常生活出發，傳遞市府對不同世代的關懷與祝福，讓新春充滿幸福滋味。

新聞局長李利貞說，藉由今年的賀歲影片，新北市政府向市民分享近年重要建設與政策成果，並祝福每位新北市民在新的一年都能「安駒樂業」，如同今年的春聯題字「馬祥厚運」，福氣滿滿一整年。

李利貞表示，新北市擁有多元且豐富的觀光資源，春節假期長達9天，市府誠摯邀請市民在觀賞賀歲影片後，跟著侯友宜的「新北1日行程」，規劃一趟適合闔家的新北小旅行，感受結合自然風景與都市人文的獨特魅力，讓在新北的每一天都是好日子。短片可上YouTube頻道「我的新北市」觀看。

