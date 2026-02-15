歷時12年！行政院補助5億餘元 193縣道拓寬終於趕在春節前通車

花蓮193縣道新城鄉三棧至七星潭風景區段拓寬工程，終於趕在春節前趕工完成通車。（記者游太郎攝）

2014年行政院核定及補助5億1472萬元經費，歷經多次抗爭後，花蓮「193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」，今天終於完工通車，將可有效分流蘇花安通車後龐大的車流，經由七星潭風景區進入花蓮市區。

縣長徐榛蔚指出，193線全長110公里，是全國最長且景觀最豐富的縣道，沿途串聯森林、海岸、都會與部落。新城鄉三棧至七星潭路段拓寬經歷超過10次的環評與嚴格考驗，在縣府建設處、環保局及各界的齊心協力下，終於趕在農曆年前順利通車，未來縣府將持續維護道路品質。

立委傅崐萁表示，拓寬路段自2014年爭取行政院核定經費以來，面對多次抗爭仍堅持推動，為因應蘇花改、蘇花安通車後龐大的車流進入花蓮，必須建立第二條南北向分流道路，以避免台9線新城鄉段陷入交通癱瘓。未來將持續全力爭取交通建設與統籌分配款，打造安全便捷的回家之路。

「193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」，共投入5億1472萬元，北起三棧、南迄七星潭風景區前民有街路口，改善總長度約6公里，寬度為20公尺，為完整保存太平洋沿岸的防風保安林與密植林帶，道路路線採往西移及向西側拓寬，包含道路結構強化、路面品質提升及相關交通安全設施優化等作業，全面提升道路使用安全與舒適度。通車後將可有效分散交通流量，縮短通行時間，並強化區域道路網絡功能。

193縣道新城鄉三棧至七星潭風景區段，拓寬後明顯較為寬敞。（記者游太郎攝）

