新北「府中雙城」文化走春 板橋435、府中15、林園初二迎春

位於板橋435藝文特區的台灣玩具博物館，春節期間推出生態互動遊戲。（圖由新北市文化局提供）

春節就到新北市藝文場館走春，感受文化薰陶！板橋435藝文特區、府中15及國定古蹟林本源園邸，除夕及大年初一休園休館，2月18日（大年初二）起恢復營運，舉辦結合藝術體驗、影像欣賞、親子互動與傳統文化的春節限定活動，為新的一年注入滿滿活力。

新北市文化局表示，板橋435藝文特區春節期間推出「馬尼馬尼賺歸你」系列活動，即日起至2月22日登場，結合線上抽獎、實體互動與藝術體驗，2月18日至2月22日（初二至初六），民眾造訪園區並於Google地圖留下評論，可兌換每日限量的「435 LOGO法式餅乾」；園區年度人氣活動「未來明信片」，邀請民眾寫下對未來的期許，投入「435時空膠囊」，為新年留下專屬祝福。

春節重頭戲將於2月18日（初二）及2月20日（初四）推出新春尋寶活動，結合手作、探索與解謎挑戰，完成任務可獲得限量紀念小禮；2月19日（初三）由園區藝術家帶領DIY工作坊，民眾可親手創作充滿年味的藝術作品。此外，濕地故事館及台灣玩具博物館也推出生態互動遊戲與新春限定手作體驗，打造寓教於樂的親子藝術樂園。

府中15春節期間推出「好運馬上到」限定活動，邀請民眾透過展覽、影展與斗方DIY，感受年節氛圍與影像藝術魅力。民眾只要追蹤府中15官方社群平台（Facebook、Instagram、Threads），即可兌換不同顏色的斗方紙，並透過多款印章圖樣自由搭配，親手印製專屬的新春祝福。

館內2樓影像教育常設展《角色Action！片廠見習中》，帶領觀眾化身電影工作者，體驗從拍攝到剪接的影像製作流程；3至5樓特展《感覺器OFF／ON－超感官影像體驗展》，以感官重啟為題，引導觀眾重新思考影像、聲音與情緒的關係。

2月18日至2月22日春節期間，府中15放映院推出「新春特映：華語精選」單元，精選多部華語賀歲佳作，初五安排經典電影《破壞之王》粵語版，並邀請影評人舉行映後分享會。另外，國定古蹟林本源園邸推出「林光春色－駿躍迎春」新春系列活動，安排傳統藝術演出等節目，增添熱鬧氣息。

府中15二樓影像教育常設展《角色Action！片廠見習中》，帶領親子觀眾化身電影工作者。（圖由新北市文化局提供）

板橋435藝文特區推出的3款馬年未來明信片，邀請民眾寫下對未來的期許。（圖由新北市文化局提供）

追蹤府中15官方社群平台，就能兌換3款顏色繽紛「好運馬上到」斗方紙，把新年好運一次帶回家。（圖由新北市文化局提供）

