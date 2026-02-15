為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市府推免費「手作力」課程 培養興趣打造心理韌性

    2026/02/15 14:20 記者蔡愷恆／台北報導
    台灣花磚染成品。（台北市青年局提供）

    台灣花磚染成品。（台北市青年局提供）

    春節將至，好不容易迎來假期休息時間。台北市青年局打造「青年學堂」，今年以「動手做，增添生活氛圍」，盼年輕人能在快節奏社會中，調整生活節奏、建立更扎實的心理韌性。系列課程自今年3月起至11月辦理，皆免費參加。

    青年局表示，青年面對忙碌生活與經濟壓力，容易忽略日常生活感受。今年即推出「手作力」系列課程，沒有經驗也能參加，同時強調「完成作品」的過程與成就感，使創作過程成為調整生活節奏的重要練習，建立對生活的掌握感。

    青年局強調，規劃手作系列課程初衷，是希望透過動手創作，讓青年在創作歷程中，為自己保留專注而沉澱的時間。當青年在反覆調整與細節修整中，其實也同步培養面對挑戰時需要的穩定度與內在秩序，打造日常生活更紮實的心理韌性。

    青年局提到，「手作力」系列課程自今年3月起至11月辦理，於單數月第1個週六上午開課，內容包含甜點烘焙、壓克力繪畫、香水調香、台灣花磚染織及節慶創意料理等主題。在專業講師帶領下，讓民眾輕鬆體驗動手樂趣，也可應用在日常生活中。

    青年學堂絹印購物袋活動。（台北市青年局提供）

    青年學堂絹印購物袋活動。（台北市青年局提供）

    專屬香水調香課成品。（台北市青年局提供）

    專屬香水調香課成品。（台北市青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播