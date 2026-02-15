北市府推免費「手作力」課程 培養興趣打造心理韌性

台灣花磚染成品。（台北市青年局提供）

春節將至，好不容易迎來假期休息時間。台北市青年局打造「青年學堂」，今年以「動手做，增添生活氛圍」，盼年輕人能在快節奏社會中，調整生活節奏、建立更扎實的心理韌性。系列課程自今年3月起至11月辦理，皆免費參加。

青年局表示，青年面對忙碌生活與經濟壓力，容易忽略日常生活感受。今年即推出「手作力」系列課程，沒有經驗也能參加，同時強調「完成作品」的過程與成就感，使創作過程成為調整生活節奏的重要練習，建立對生活的掌握感。

請繼續往下閱讀...

青年局強調，規劃手作系列課程初衷，是希望透過動手創作，讓青年在創作歷程中，為自己保留專注而沉澱的時間。當青年在反覆調整與細節修整中，其實也同步培養面對挑戰時需要的穩定度與內在秩序，打造日常生活更紮實的心理韌性。

青年局提到，「手作力」系列課程自今年3月起至11月辦理，於單數月第1個週六上午開課，內容包含甜點烘焙、壓克力繪畫、香水調香、台灣花磚染織及節慶創意料理等主題。在專業講師帶領下，讓民眾輕鬆體驗動手樂趣，也可應用在日常生活中。

青年學堂絹印購物袋活動。（台北市青年局提供）

專屬香水調香課成品。（台北市青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法