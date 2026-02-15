越籍阿嬤照顧無國籍女童家庭困頓 善團挹注逾25萬元紓困

泰五林社福中心主責社工陳語彤（左）關心女童的生活起居。（圖由新北市社會局提供）

一名在台灣出生卻因故無國籍的3歲女童，由越南籍阿嬤負責照顧，因蛀牙嚴重，已影響到神經，需進行全口治療，價格不菲，但阿嬤僅仰賴在林口採收辣椒臨時工維生，收入有限。新北市社會局轉介圓融行善團，和一竹慈善會共募集25萬2000元送到案家，緩解燃眉之急，幫助女童盡快治療牙齒，避免影響健康。

社會局泰五林社福中心主任白可欣表示，此案為桃園市政府轉介到新北市，由該中心負責，因女童父親被遣返回越南，母親離家失聯，女童僅由來台10多年的越籍阿嬤照顧，主責社工陳語彤協助案家申請福利服務。

白可欣說，社工服務時發現女童蛀牙非常嚴重，幾乎全口牙齒都有問題，牙醫師診斷已影響到神經，需進行全口治療，如未治療將影響日後牙齒生長。因女童年幼，醫師建議採用舒眠治療，總費用約16萬6800元，女童阿嬤面對這筆龐大醫療費用，不知如何自處。

泰五林社福中心轉介圓融行善團協助，行善團在內部群組以「1+1」每人1千元的方式，短時間內募集22萬2000元，加上一竹慈善會捐助3萬元，由圓融行善團長許誥和一竹慈善會理事長陳輝韓等人，在農曆年前和泰五林社福中心主任白可欣一起將善款送到林口案家租屋處。

此外，為改善案家經濟生活，社工陳語彤還媒合善緣慈善會，每月提供3000元經濟補助，因案家每月房租需5000元，加上水電瓦斯等日常生活開銷約1萬元，阿嬤打臨時工收入有限，有了善款挹注，可以提升祖孫倆的生活品質，不用再為經濟問題煩惱。

圓融行善團長許誥（左1）和一竹慈善會理事長陳輝韓（左2）等人捐贈25萬2000元善款和生活物資給無國籍女童家庭。（圖由新北市社會局提供）

新北市社會局和善團探訪無國籍女童家庭，社工為女童戴上口罩。（圖由新北市社會局提供）

泰五林社福中心主責社工陳語彤（左）引導越籍阿嬤在捐贈的善款上簽名，右為3歲女童。（圖由新北市社會局提供）

