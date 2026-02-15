為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    恆春半島春節再現「南國熱」！台一線半日破1.5萬車次

    2026/02/15 13:38 記者蔡宗憲／屏東報導
    台一線往恆春半島今日（15日）起湧現龐大返鄉與旅遊車潮。（記者蔡宗憲攝）

    農曆春節連假展開，隨著近日南部氣候暖和、陽光露臉，不少北部民眾紛紛南下避寒，「國境之南」恆春半島各景點再次展現強大吸力，出遊人潮顯著回溫。通往恆春半島的門戶台一線，自今日（15日）起便湧現龐大返鄉與旅遊車潮，根據警方統計，截至中午12時為止，南下車流量已突破1萬5000輛次，枋寮警方也預告，大年初一（17日）將視情況啟動調撥車道因應。

    這兩年國旅風氣轉變，恆春半島在春節期間依然是國人走春首選。今日一早，台一線水底寮五岔路口便開始出現緩慢車流，不少滿載全家大小的車輛排隊往南挺進，顯見民眾已迫不及待要享受南台灣的明媚風光。當地旅宿業者也透露，今年春節訂房率維持在高檔，不少熱門民宿一房難求。

    屏東枋寮警方指出，今日雖然車流龐大，但目前仍維持以路口手控燈號方式進行疏導。根據往年經驗，出遊最高峰預計會落在年初一至年初三，屆時南下車流若達到每小時2500至3000輛次的飽和量，將會立即啟動「台一線436.5公里至445.5公里」的南下調撥車道措施。

    警方也特別提醒，連假期間用路人務必保持耐心，切勿為了搶快違規行駛慢車道，台一線沿線設有科技執法，將嚴格取締爭道行為。建議欲南下的民眾可下載交通資訊App即時掌握路況，或避開巔峰時段，才能輕鬆享受溫暖的南國春節假期。

    警方目前仍維持以路口手控燈號方式進行疏導。（記者蔡宗憲攝）

