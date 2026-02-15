見證永恆不渝愛情 《離島出走》公布「心心相印」石滬調查結果

澎湖雙心石滬，是多滬房石滬愛情見證的代表。（記者劉禹慶攝）

石滬不僅是澎湖先民智慧結晶，更因造型特殊，被譽為愛情象徵，其中最著名的就是七美雙心石滬。《離島出走》工作室特在2月14日情人節，公布澎湖「心心相印」石滬調查結果及現況，祝福天下有情人終成眷屬。

​《離島出走》表示，在澎湖石滬可依外形分成3類：弧形石滬、單滬房石滬，以及多滬房石滬。最早出現的是弧形石滬，外觀單純只有一道彎曲的弧形石牆，沒有愛心形狀的滬房；單滬房石滬則是在弧形結構的基礎上多添置1個滬房；而多滬房石滬，顧名思義就是擁有2個以上滬房的石滬，也是3類中最少見的1種。

​截至2025年《離島出走》調查統計，全澎湖多滬房石滬共有32口，僅占整體石滬數量約5%，相當稀有。為何多滬房石滬這麼少？首先在興建之前，必須長時間觀察漁場狀況，確認漁獲資源是否豐沛？是否真有設置2個以上滬房的必要性；其次，還要評估海底地形與海流方向，一般而言，適合建造多滬房石滬的海域，往往範圍較大、水流方向也較為複雜，因此需要足夠的腹地與合適的地形。

​但即便符合以上的自然條件，營建成本仍是1大考驗，從石材是否充足、動員填造石滬的人力物力，到整個工程投入的時間與經費，每一項都是個負擔，也因此讓多滬房石滬的興建更加困難。因為規模大、維護不易，如今所調查到的多滬房石滬，多半比其他類型更加破損，如七美雙心石滬般具有文化資產身分，且每年都有修復計畫挹注的石滬，其實是少數中的少數。

吉貝村東礁仔尾滬，也是多滬房石滬。（離島出走提供）

