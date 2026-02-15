為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    麥寮首辦燈節！大年初一至初三明星見面會+互動快閃劇場嗨翻新春

    2026/02/15 13:49 記者李文德／雲林報導
    麥寮鄉公所即日至3月8日在麥寮社教園區舉辦燈節，豐富活動，精彩萬分。（圖由麥寮鄉公所提供）

    迎接新年走春，麥寮鄉公所在社教園區首度規劃「2026麥寮燈節-幸福光語」活動，廣達4公頃的範圍超過10組燈藝裝置，此外生活美學館二樓更有互動式數位天燈讓民眾免費施放換取限量市集消費券。鄉長許忠富表示，大年初一至初三還有明星見面會，神獸祭大遊行，歡迎全國民眾一同玩樂。

    許忠富表示，麥寮社教園區去年啟用屢屢斬獲佳績，包含國家卓越建設獎、英國倫敦設計金獎等，因此今年度鄉公所首度舉辦燈節，熱烈歡迎走春民眾，此次燈節雙燈區展區，即日至3月8日舉行，盼展現麥寮多元的文化魅力，其中高8公尺主燈「幸福搖搖馬」。晚間5點半起燈後，每30分鐘一次展演至10點，另外還有光影迷宮，讓大家走入。

    許忠富表示，燈節還在生活美學館設置互動式數位天燈，民眾只要在燈區指定地點掃描3處QR CODE，再到天燈館施放，就能獲得限量胖卡市集消費券。活動更有親子互動劇場、神獸祭大遊行，此外大年初一至初三，社教園區還有明星見面會，甚至還有快閃互動劇場。

    鄉公所表示，另外初一至初三興華村有美生菜節，讓民眾品嚐、採摘生菜，海豐村也有摸蛤仔食農體驗，公所在三處地點規劃每半小時一班的免費接駁車，讓民眾更方便遊玩。

    許忠富表示，交通接駁方面，公路局協調日統客運斗六到麥寮的加班疏運，2月17日至3月3日每天共有20班次，民眾可多加利用，此外現在正是炮仗花開花期間，鄉內有鎮東宮對面、社教園區對面、興華村等地點現在橘紅色花海美輪美奐，民眾可以趁著走春期間到麥寮鄉遊玩。

    麥寮燈節還有設置互動式數位天燈，讓民眾可以免費施放兌換限量胖卡市集消費券。（記者李文德攝）

    目前正是炮仗花開季節，公所歡迎大家走春期間來場麥寮小旅遊。圖為鎮東宮對面炮仗花秘境。（記者李文德攝）

