小年夜國道現車潮 下午6路段易塞車

9時59分於國1南向306.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時02分排除，造成後方車流回堵1公里。（高公局提供）

今天小年夜，交通部高速公路局中午說明，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、王田至埔鹽系統，下午國道有6處路段易塞車，提醒用路人注意。

高公局預判今天下午重點壅塞路段仍有國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

請繼續往下閱讀...

今天上午9時54分，國3南向68公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時57分排除，造成後方車流回堵1公里；9時59分，國1南向306.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時02分排除，造成後方車流回堵1公里。

另外，還有10時29分，在國3南向212.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用第3車道，於上午10時30分排除，造成後方車流回堵1公里，這些事故都導致車輛回堵影響整體車流。

國3南向68公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時57分排除，造成後方車流回堵1公里。（高公局提供）

10時29分於國3南向212.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用第3車道，於上午10時30分排除，造成後方車流回堵1公里。（高公局提供）

國道北區南向預測車流。（高公局提供）

國道中區南向預測車流。（高公局提供）

國道南區南向預測車流。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法