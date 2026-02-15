為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恆春「出火亂石陣」惹怒眾人！屏縣府火速出手「還我漂亮拳」

    2026/02/15 12:37 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏縣府出手一小時就恢復原貌。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島知名景點「出火」地質公園，驚傳「美學大崩壞」，原本象徵禪意美學的「水火共生」圓弧水池，竟遭委外廠商私自鋪滿醜陋鵝卵石，引發各界譁然，更有遊客怒斥「設計師會吐血」。屏東縣政府對此高度重視，交旅處隨即祭出強硬態度要求改善，今日中午前已完成「廢石撤除」，趕在農曆春節遊客大潮前，還給國境之南應有的質感景觀。

    這場被戲稱為「出火亂石陣」的風波，起因於承包商為了「方便管理」，擔心落山風捲入水池的積砂，被民眾在沙上塗鴉，竟以鵝卵石填平水池。此舉不僅破壞了原本鏡面水幕反射天光的設計，更讓原本斥資打造的觀光亮點顯得粗獷廉價，令不少長期關注恆春觀光的地方人士瞠目結舌。

    面對排山倒海的負評，屏東縣政府展現「雷厲風行」的處置速度。交旅處獲報後，強調公部門建設不容私自毀棄設計初衷。在縣府強烈監督下，今日（15日）中午前便全數撤除完畢，恢復了水池平整、通透的原本樣貌，宣告這場美學鬧劇落幕。

    縣府交旅處指出，針對恆春半島特有的落山風造成積砂問題，已嚴格要求委外營運商採取「正面對決」的管理方式，必須定時進行水池整理與清潔，確保鏡面效果不因風沙而打折，絕對不允許再用鵝卵石等手段影響景觀。

    「美感是觀光的靈魂！」地方觀光業者紛紛給予肯定。業者表示，出火景觀區是恆春半島轉型精緻旅遊的指標，感謝縣府這次「即刻救援」，讓這座美麗的圓弧水池能以最完美的姿態迎接春節長假。縣府也呼籲，雖然硬體已復原，但仍需遊客共同守護，切莫跨越圍欄或在設施上塗鴉，讓辛苦找回的美景再次蒙塵。

    「出火」亂石陣一度驚呆眾人。（記者蔡宗憲攝）

