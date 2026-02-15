過年團圓飯食材去哪買？內政部推薦合作社農特產

內政部今日表示，鼓勵全國民眾多選購由各地農業合作社生產的優質農特產品，既將美味年菜端上桌，也以實際行動支持合作事業，落實「民主式經濟」的互助共好精神。（內政部提供）

今（15）日是農曆春節小年夜，家家戶戶正忙於採買年貨與準備團圓飯，迎接金馬年的到來。內政部今日表示，鼓勵全國民眾多選購由各地農業合作社生產的優質農特產品，既將美味年菜端上桌，也以實際行動支持合作事業，落實「民主式經濟」的互助共好精神。

內政部指出，合作社是由具有共同經濟需求的人，透過自願結合、集體出資，並採民主管理的企業體，強調在地扎根、公平分配，致力於提升社員的經濟利益與生活品質。目前全國約有3千6百餘家合作社，業務範圍涵蓋生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、保險等多元領域，例如有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社，即透過共同購買的力量，支持本土小農與環境保護理念。

內政部說明，自聯合國揭示2025年為「第2次國際合作社年」以來，政府響應推動的「合作事業振興發展計畫」已邁入第二年。內政部持續透過育成輔導、人才培育、資源挹注及社會推廣等方式，扶植更多具備社會責任與經濟價值的合作社，期盼更多民眾投入合作事業的行列，展現台灣公民社會的互助活力與韌性。

內政部呼籲，請民眾多支持國產農漁產品，並關注及參與合作事業，共同建立更完善的合作社創業生態系統，讓台灣的合作經濟更加茁壯，也歡迎至合作事業入口網、相關合作社網站或實體通路掌握最新資訊，將這份來自台灣土地的溫暖心意，端上春節團圓的餐桌。

