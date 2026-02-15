左營太子宮蓮池潭煙火竄入人群 射程超過申請範圍將挨罰

左營蓮池潭煙火多發落焰掉入人群中，民眾四處逃竄如災難片現場。 （汪飛天提供）

高雄左營太子宮昨（14）日舉行慶成入火安座平安遶境大典，晚間在蓮池潭施放煙火，但部分焰火不受控，竄入民眾觀賞區，遭諷場景像是「戰爭」，雖未傳出民眾受傷，但高雄市消防局發現其中吊車煙火射程長達88公尺，遠超出申請的安全範圍，將依法開罰最高15萬元。

高雄市消防局第二大隊副中隊長林益收表示，左營太子廟依法向消防局申請爆竹煙火施放，審查合格於１月28日函覆許可。這場煙火主要申請2個施放點，一處是在環湖路蓮潭物產館後方碼頭的吊車風火輪，施放「一發入魂」一般爆竹煙火，安全距離為20公尺，消防局規劃安全距離加倍為42公尺，並於範圍內實施安全管制。另在蓮池潭湖中央，有5個施放平台施放專業煙火，消防局規劃安全距離為70公尺。

針對吊車的煙火落焰到人群區域，林益收表示，懷疑吊車採水平施放，可能在風勢助長下掉落人群，後續經查，吊車風火輪煙火實際施放距離約88公尺，遠超過規劃申請範圍，且並無任何安全管制措施，與申請許可計畫內容不符，依爆竹煙火管理條例第29條處3萬至15萬元罰鍰。

轄區左營警分局指出，警方昨日未接獲有人因施放煙火致傷報案紀錄，將調閱相關影像、現場查訪，主動調查，依法究責送辦。統計現場勤針對交通違規告發未戴安全帽56張、闖紅燈14張、違規擺攤6張、遶境逾時2張，最高可裁罰12萬2800元。另環保局舉發製造噪音1張、廢清法10張。

高雄市消防局第二大隊副中隊長林益收說明煙火監控情形。（記者許麗娟攝）

