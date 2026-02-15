為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「姆明」降落中台灣燈會今晚開幕 西屯重要路段大規模交通管制

    2026/02/15 12:33 記者蘇孟娟／台中報導
    中台灣燈會今年以姆明一族為主燈主題。（圖：市府提供）

    中台灣燈會今年以姆明一族為主燈主題。（圖：市府提供）

    台中市引進國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」為主題設計的「2026中台灣燈會」，今晚在中央公園開幕，因今日已放假，預期燈會將吸引大量賞燈人潮，已往周邊首路塞爆，因應燈會開幕，台中市政府擴大交通管制，西屯區包括敦化路二段、僑大八街、凱遊路、啟航路等會場周邊道路均將實施交通管制，提醒民眾避開管制路段，另多加利用大眾運輸與接駁專車，避開交通壅塞、輕鬆賞燈。

    交通局長葉昭甫指出，燈會期間將於西屯區敦化路二段、啟航路、經貿二路、啟航一路、啟航東路及僑大八街等路段實施交通管制，禁止一般車輛通行，並建置「2026中台灣燈會即時交通網」，民眾出發前可掃描QR Code或上網查詢，即可即時掌握停車場剩餘車格、導航前往停車場，有效減少繞行找車位時間。

    管制路段一、敦化路二段（凱旋路至中科路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）雙向封閉禁止車輛通行。

    二、凱旋七路（凱旋路往凱旋東街底）、凱旋六街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋五街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋三街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋二街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋七路至凱旋六街）禁止汽車通行及停放，開放機車進入免費停放。

    三、敦化路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿二路至敦化路二段）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（經貿二路至啟航一路）禁止車輛通行及停放，僅供接駁車進入。

    四、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿五路至經貿二路）、啟航東路（啟航二路至經貿二路）、經貿二路（北側，啟航路至中科路） 禁止車輛通行及停放，僅供遊覽車進入。

    此外，交通局於燈會周邊共規劃包含經貿6、經貿8、中央公園南北側、創研26、創研21等13處停車場，提供超過5600格汽車停車位及6200格機車停車位；另於凱旋路周邊規劃臨時機車停車區。

    中台灣燈會交通管制資訊。（圖：市府提供）

    中台灣燈會交通管制資訊。（圖：市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播