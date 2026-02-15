「姆明」降落中台灣燈會今晚開幕 西屯重要路段大規模交通管制

中台灣燈會今年以姆明一族為主燈主題。（圖：市府提供）

台中市引進國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」為主題設計的「2026中台灣燈會」，今晚在中央公園開幕，因今日已放假，預期燈會將吸引大量賞燈人潮，已往周邊首路塞爆，因應燈會開幕，台中市政府擴大交通管制，西屯區包括敦化路二段、僑大八街、凱遊路、啟航路等會場周邊道路均將實施交通管制，提醒民眾避開管制路段，另多加利用大眾運輸與接駁專車，避開交通壅塞、輕鬆賞燈。

交通局長葉昭甫指出，燈會期間將於西屯區敦化路二段、啟航路、經貿二路、啟航一路、啟航東路及僑大八街等路段實施交通管制，禁止一般車輛通行，並建置「2026中台灣燈會即時交通網」，民眾出發前可掃描QR Code或上網查詢，即可即時掌握停車場剩餘車格、導航前往停車場，有效減少繞行找車位時間。

管制路段一、敦化路二段（凱旋路至中科路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）雙向封閉禁止車輛通行。

二、凱旋七路（凱旋路往凱旋東街底）、凱旋六街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋五街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋三街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋二街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋七路至凱旋六街）禁止汽車通行及停放，開放機車進入免費停放。

三、敦化路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿二路至敦化路二段）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（經貿二路至啟航一路）禁止車輛通行及停放，僅供接駁車進入。

四、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿五路至經貿二路）、啟航東路（啟航二路至經貿二路）、經貿二路（北側，啟航路至中科路） 禁止車輛通行及停放，僅供遊覽車進入。

此外，交通局於燈會周邊共規劃包含經貿6、經貿8、中央公園南北側、創研26、創研21等13處停車場，提供超過5600格汽車停車位及6200格機車停車位；另於凱旋路周邊規劃臨時機車停車區。

中台灣燈會交通管制資訊。（圖：市府提供）

