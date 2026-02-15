為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    接地氣！AIT處長谷立言南門市場逛年貨 流利中文向民眾拜年

    2026/02/15 12:16 即時新聞／綜合報導
    迎接農曆新春，AIT處長谷立言入境隨俗，走訪市場感受熱鬧年節氣氛的影片，還頻頻「烙中文」祝台灣民眾新年快樂。（圖擷自臉書）

    迎接農曆新春，今（15）日是小年夜，美國在台協會（AIT）也發影片分享，身為「台灣女婿」的AIT處長谷立言入境隨俗，走訪市場感受熱鬧年節氣氛的影片，還頻頻「烙中文」祝台灣民眾新年快樂。

    在片中谷立言還舉起寫有「馬上成功開泰運」的紅色春聯，即時翻譯成英文，並用「花生」諧音吉祥話，親民表現十分接地氣。

    美國在台協會今上午PO出影片，內容為AIT處長谷立言前往位於台北市中正區的南門市場，在影片中可看到谷立言在購買年貨時用中文與攤商溝通，同時也與向他打招呼的民眾紛紛道聲新年快樂。

    谷立言在逛春聯時，還將「馬上成功開泰運」即時翻譯成「Early susess & good fortune in the new year」，他也舉起一罐花生用諧音表示「好事會發生」，並用寫有「美台友好」的壽桃包祝大家新年快樂。

    谷立言用寫有「美台友好」的壽桃包祝大家新年快樂。（圖擷自臉書）

