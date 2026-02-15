為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北適合走春時間曝！初二至初四空品最佳 小年夜與初五不建議

    2026/02/15 13:19 記者蔡愷恆／台北報導
    根據氣象與空品預報資料顯示，台北空氣品質受大氣擴散條件影響，在今日小年夜（15）與初五（21）可能出現空氣不良情形，不過初二到初四（18至20）空氣品質佳，適合外出走春。（台北市環保局提供）

    根據氣象與空品預報資料顯示，台北空氣品質受大氣擴散條件影響，在今日小年夜（15）與初五（21）可能出現空氣不良情形，不過初二到初四（18至20）空氣品質佳，適合外出走春。（台北市環保局提供）

    春節連假期間，許多民眾會安排走春。根據氣象與空品預報資料顯示，台北空氣品質受大氣擴散條件影響，在今日小年夜（15）與初五（21）可能出現空品不良情形，不過初二到初四（18至20）空氣品質佳，適合外出走春。

    台北市環保局說明，小年夜前夕受高壓迴流東南風影響，台北市位於下風處，於清晨與上午空氣品質為普通至不良等級。不過，除夕（16）與初六（22）因鋒面通過，雨水洗除作用，雖台北市為陰天陣雨，空氣品質整體為良好至普通程度。

    環保局指出，初一（17）受東北季風影響，可能伴隨境外污染物，空氣品質普通。初二至初四（18至20）東北季風轉東風，天氣放晴、濕度降低，為連假期間台北市空氣品質較佳時段。若民眾要至走春，建議可以安排在這個時段。不過，初五（21）將空氣品質轉為普通至不良等級。

    環保局表示，民眾可透過「台北市環境品質監測網」或「環境即時通」APP掌握即時空氣品質資訊。另外，若前往民眾若至人潮密集處或空氣品質較差，建議攜帶口罩並搭乘大眾運輸工具，減少污染源排放。

    小年夜前夕受高壓迴流東南風影響，而台北市位於下風處，於清晨與上午空氣品質為普通至不良等級。不過，除夕（16）與初六（22）因鋒面通過，雨水洗除作用，雖台北市為陰天陣雨，空氣品質整體為良好至普通程度。（記者蔡愷恆攝）

    小年夜前夕受高壓迴流東南風影響，而台北市位於下風處，於清晨與上午空氣品質為普通至不良等級。不過，除夕（16）與初六（22）因鋒面通過，雨水洗除作用，雖台北市為陰天陣雨，空氣品質整體為良好至普通程度。（記者蔡愷恆攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播