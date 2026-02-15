台北適合走春時間曝！初二至初四空品最佳 小年夜與初五不建議

根據氣象與空品預報資料顯示，台北空氣品質受大氣擴散條件影響，在今日小年夜（15）與初五（21）可能出現空氣不良情形，不過初二到初四（18至20）空氣品質佳，適合外出走春。（台北市環保局提供）

春節連假期間，許多民眾會安排走春。根據氣象與空品預報資料顯示，台北空氣品質受大氣擴散條件影響，在今日小年夜（15）與初五（21）可能出現空品不良情形，不過初二到初四（18至20）空氣品質佳，適合外出走春。

台北市環保局說明，小年夜前夕受高壓迴流東南風影響，台北市位於下風處，於清晨與上午空氣品質為普通至不良等級。不過，除夕（16）與初六（22）因鋒面通過，雨水洗除作用，雖台北市為陰天陣雨，空氣品質整體為良好至普通程度。

環保局指出，初一（17）受東北季風影響，可能伴隨境外污染物，空氣品質普通。初二至初四（18至20）東北季風轉東風，天氣放晴、濕度降低，為連假期間台北市空氣品質較佳時段。若民眾要至走春，建議可以安排在這個時段。不過，初五（21）將空氣品質轉為普通至不良等級。

環保局表示，民眾可透過「台北市環境品質監測網」或「環境即時通」APP掌握即時空氣品質資訊。另外，若前往民眾若至人潮密集處或空氣品質較差，建議攜帶口罩並搭乘大眾運輸工具，減少污染源排放。

小年夜前夕受高壓迴流東南風影響，而台北市位於下風處，於清晨與上午空氣品質為普通至不良等級。不過，除夕（16）與初六（22）因鋒面通過，雨水洗除作用，雖台北市為陰天陣雨，空氣品質整體為良好至普通程度。（記者蔡愷恆攝）

