把握小年夜好天氣！專家：除夕變天北台濕涼 初一、初二下探12度

吳聖宇指出，今天天氣依然穩定，不過明天隨著降雨增多及季風增強，苗栗以北到東半部、恆春半島一帶將陸續轉為陰天有短暫陣雨的天氣，夜晚到週二清晨可能降到14度或以下。週二、三東北季風持續較強，空曠地區可能下探到12~14度間。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今天是春節連假的第2天，也是小年夜，天氣依然穩定，不過明天隨著降雨增多及季風增強，苗栗以北到東半部、恆春半島一帶將陸續轉為陰天有短暫陣雨的天氣，夜晚到週二清晨中北部下探15~17度，空曠地區可能降到14度或以下。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書發文表示，今天（15日）是春節連續假期的第2天，也是小年夜，台灣附近底層為高壓迴流帶來的東南到偏南風，暖空氣較明顯，中層以上則是相對高壓脊區，大氣較為穩定，同時空氣也較偏乾，因此各地仍是晴到多雲。預估今晚到明晨在西部及外島地區有局部霧發生機會。

溫度方面也是持續溫暖到偏熱，北部、東半部白天高溫可到26~28度，中南部高溫更可以來到28~30度，不過夜晚到明晨溫度較低，中北部、東北部都市地區低溫16~18度，空曠地區有機會降到15度或以下，日夜溫差變化較大。

吳聖宇指出，明天週一是除夕，也是天氣轉變的一天，預估鋒面尾端將在明晨到上午之間掠過北台灣，鋒面掠過之後底層東北季風也開始增強，到了明天中午過後季風增強的情況就會趨於明顯，並且一路往南推進到南海、台灣東南方海面等區域。預估苗栗以北到東半部、恆春半島一帶將陸續轉為陰天有短暫陣雨的天氣，北部地區變化時間較早，應該一早就逐漸有下雨的機會，東半部及恆春半島一帶則是要等到明天午後到晚間才會陸續轉變，北部地區（苗栗以北）高溫會下降到19~21度，夜晚到週二清晨中北部、東北部都市地區低溫15~17度，空曠地區可能降到14度或以下，至於台中及以南地區應該是不受影響，雲量較為增多，不過中南部地區的日夜溫差依然很明顯。

吳聖宇說明，週二、三（年初一、初二）東北季風持續較強，冷平流勢力相對較明顯，水氣仍較多，新竹以北到東半部、恆春半島仍有短暫陣雨機會，週三華南水氣逐漸減少，但東北季風仍較明顯，桃園以北到宜蘭、花蓮一帶仍有局部短暫陣雨，這兩天溫度也較偏涼，尤其是北台灣較明顯，白天高溫只有17~19度，夜晚到週三清晨中北部、東北部都市地區低溫14~16度，空曠地區可能降到12~14度間，南部及花東都市地區低溫16~18度，空曠地區可能降到15度或以下。至於週三高溫變化不大，低溫也跟前一晚差不多，中北部、東北部空曠地區仍可能出現12~14度的低溫。

吳聖宇提到，週四（年初三）東北季風強度會逐漸減弱，風向也漸轉為偏東風，週五（年初四）台灣附近底層大致仍為偏東風環境，到了週六、日將再轉為東南到偏南風影響，整體來說天氣大致將趨於好轉。預估週四（19日）東半部雲量較多，偶有零星降雨，西半部為多雲到晴。

吳聖宇也提醒，新的預報資料顯示，週五可能有個淺淺的短波槽在福建到台灣之間出現並且伴隨一股水氣快速通過，可能在週五這天會造成北台灣天氣有個小小的變化出現，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶雲量增多並且有局部短暫陣雨機會，其他地方維持多雲到晴天氣。週末假期最後兩天天氣又恢復穩定，東半部偶有零星降雨，夜晚清晨仍有局部霧發生機會。

