春節假期第二天 蘇花路廊車流順暢

蘇花路廊今天南下及北上車流順暢。（新城警分局提供）

公路局東區養護工程分局今天表示，昨（14）日春節連續假期首日，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下承接了13367輛日運量，花蓮往宜蘭北上則有5314輛，尖峰時段每小時交通量約在800至900輛左右，蘇花路廊整體運作順暢；今天截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮方向為5566輛，北上花蓮往宜蘭方向為873輛，車流相當順暢。

在旅行時間方面，今天上午10時經台9線蘇花改南下蘇澳至崇德旅行時間約75分，北上崇德至蘇澳旅行時間約72分，蘇花路廊整體運行順暢，預估今日蘇花路廊南下方向車流量約7500輛。

東工分局表示，預估路廊尖峰交通量與車多壅塞時段，蘇花路廊南下：預測初一全日交通量約16600輛，車多壅塞時段為5時至16時；初二全日交通量約13300輛，車多壅塞時段為6時至12時；蘇花路廊北上：初三全日交通量約16000輛次，車多壅塞時段為10時至21時；初四全日交通量約19000輛，車多壅塞時段為9時至翌日2時；初五全日交通量約21000輛，車多壅塞時段為10時至翌日1時。

東工分局提醒，壅塞時段預測及行車攻略，可參考「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，可查詢即時路況、停車場、廁所或加油站，另為鼓勵用路人離峰時段行駛蘇花改，春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎，歡迎踴躍參加。

