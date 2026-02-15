過年求財換新鈔不夠看 民眾大排長龍瘋集「五色錢」搏財運

民眾瘋集「五色鈔」，口耳相傳湊齊100元紅、200元綠、500元棕、1000元藍、2000元紫「五色錢」，就能招財開運。（記者蘇孟娟攝）

農曆過年到來，民眾都會習慣換新鈔討吉利也補財運，但今年換新鈔還不夠看，民眾瘋集「五色鈔」，口耳相傳湊齊100元紅、200元綠、500元棕、1000元藍、2000元紫「五色錢」，就能招財開運，其中以2000元「紫」鈔最難入手，台中可以換到2000元紙鈔的ATM大排長龍，更有人連跑多個ATM只為湊齊「五色錢」，民眾樂在其中說，「過年討個吉利是一定要的」。

農曆年將至，台灣年年上演「換新鈔紅包文化」，到銀行排隊換新鈔，希望新鈔象徵新的開始且帶來好運，不過，今年除排隊換新鈔外，不少民眾更瘋集「五色鈔」。

請繼續往下閱讀...

日前有命理家分享收集「五色錢鈔生財法」，收集新台幣5種顏色的鈔票，對應金、木、水、火、土五行相生原理，將錢鈔裝入紅包袋當「錢母」，在財神廟過香火，置於錢包中隨身攜帶，就可開運運招財；各式社群網路流傳集滿100元紅、200元綠、500元棕、1000元藍、2000元紫「五色錢」，就能招財開運，更有手腳快的民眾接力曬出集合成功的「五色錢」，讓不少人跟風搶著集好集滿。

不過，因銀行均已開始放春節連假，無法臨櫃領到「五色錢」，這兩天僅剩下ATM可以領新鈔，但2000元紙鈔跟200元紙鈔在一般ATM根本領不到，在民眾瘋集下更難入手，台中市自由路上的台灣銀行台中分行是少數能領到2000元紙鈔的據點，這兩天都出現排隊人龍，不少人都是為領到「紫」鈔而來，一排就是半小時到一小時起跳。

有民眾說，為了排領特殊「紫」鈔，一早就趕到提款機前幸好來得早，只排半小時，也有人說，昨晚來領不到只好今天再來排；還有人好不容易排領到2000元紙鈔，又要趕緊找可以領出200元綠鈔票的ATM據點，民眾乾脆現場交流最新可領到200元紙鈔資訊，但也有人說跑了好多據點都被領完了。

儘管收集「五色鈔」超費工，但民眾樂在其中，紛說，新年到就是要招財開運，「過年討個吉利是一定要的」。

民眾瘋集「五色鈔」招財開運。（記者蘇孟娟攝）

台中可領2000元「紫」鈔提款機前大排長龍。（記者蘇孟娟攝）

五色錢風潮，2000元「紫鈔」，與200元元鈔超難集。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法