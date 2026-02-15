新春出遊 台鐵推宜花東小站走馬看花行程

從北迴線石城站即可遠眺龜山島。（台鐵東區營運處提供）

春節連假即將到來，台鐵加開北花班次、鼓勵旅客多加搭乘利用外，為促進地方發展、打造永續共好的生活，春節期間特別推薦幾個宜花東私房觀光景點，作為新春全家出遊踏青的參考。

台鐵東區營運處代理處長楊舜安指出，旅客若是喜歡鐵道小站風情，可以參考知名作家劉克襄《小站也有遠方》書中內容，搭著區間車拜訪小站，下車走出站外一覽未知的風光，就像是在開盲盒一般驚喜。

北迴線上有「全台鐵路最東端」之稱的石城站，在石城站可以遠眺龜山島，天氣好時還能搭船遊龜山島一圈；沿著石城站搭區間車往南，經過大里、龜山站、外澳等站，每站皆有獨特的風貌；若是想尋訪電影或電視劇的畫面，亦可參考《悲情城市》最後一幕，在大里站月台上留下剪影。

若是想體驗縱谷風光，花東鐵路沿線車站可以讓旅客感受原始自然的地景地貌，像只有區間車停靠的大富站（原名大和車站），車站因人口外移而日漸沒落，去年底經過地方社區改造，站內重新規劃布置，旅客下車後如同走進時光隧道般，所見皆是大富的歷史痕跡。

若搭乘新自強號、可以在「花東新車站運動」第一個完成改建的關山站下車，關山舊站距離新站不到百米距離，是東線鐵路唯一新舊車站同存的特色車站，站前的特色便當店與池上便當同樣遠近馳名；若想來趟低碳漫遊、亦可租輛鐵馬往關山環鎮自行車道，享受真正「慢活悠閒」的自行車慢旅趣以及早春的天光。

楊舜安說，南迴線上的太麻里站是觀賞日出有名的景點，旁邊的平交道因富有漫畫《灌籃高手》中櫻木花道平交道的味道而遠近馳名，太麻里站在去年進行美學工程改造，新增了觀景台，旅客可以站在山的這端，站前的路筆直直通大海，曙光出來時好似伸手即可握住新年新希望。

台鐵花蓮光復鄉大富站充滿懷舊氣息，適合來趟人文之旅。（台鐵東區營運處提供）

知名度高、具有日式卡通風格的太麻里平交道。（台鐵東區營運處提供）

